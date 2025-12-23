Враг пытается прорваться из Грабовского: продолжаются бои после "внезапной атаки"

По его словам, атака была внезапной. Российские подразделения вошли в Грабовское с целью захвата населенного пункта и дальнейшего продвижения вглубь области.

Сейчас оккупанты пытаются закрепиться в южной части Грабовского, тогда как украинские силы ведут бои, чтобы выбить их с занимаемых позиций.

Также Трегубов отметил, что населенные пункты непосредственно на границе с РФ можно эффективно обезопасить только путем создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь российской территории.

Скриншот: DeepState