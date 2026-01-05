Ворог намагається проникнути в Дронівку та обійти позиції ЗСУ дорогою Сіверськ-Закітне

На Слов’янському напрямку росіяни намагаються проникнути у село Дронівка, застосовуючи тактику малих груп. Також загарбники намагаються обійти українські позиції дорогою Сіверськ–Закітне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Схід".
"На Слов’янському напрямку противник застосовує тактику малих груп для інфільтрації у населений пункт Дронівка, а також намагається обійти наші позиції, використовуючи дорогу Сіверськ-Закітне", - йдеться у повідомленні.
Також помітна активізація ворога з боку населеного пункту Ямпіль у Донецькій області.
Підрозділам Сил оборони України завчасно вдається виявляти ворога та завдавати миттєвого ураження по живій силі противника та по статичних цілях.
Як наголосили у командуванні, такі злагоджені дії дозволяють зупинити просування росіян у напрямку селища Дронівка та інших населених пунктів.
У зоні відповідальності УВ "Схід" противник за минулу добу зазнав найбільших втрат - 431 окупант.
Також знищено 1259 безпілотників різних типів та 102 одиниці іншого озброєння і техніки, включно з танком і бронемашиною.
У командуванні зазначили, що Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів - протягом доби уражено 18 розрахунків російських БпАК.
Російські окупанти намагаються захопити береги Сіверського Донця поблизу кількох населених пунктів, щоб розмістити артилерію та безпілотники, а також контролювати дороги.
За словами військових, противник намагався переправити особовий склад через річку в районі Дронівки, Платонівки та Закітного, зокрема зі сторони Ямполя, використовуючи моторизовані гумові човни.
Метою операції було закріплення на прибережній смузі для розміщення артилерії та БпЛА, а також встановлення контролю над логістичними маршрутами.
Раніше, 22 грудня, військові повідомляли, що окупанти планували взяти під контроль Серебрянку та Дронівку, а згодом - висоти поблизу Закітного та Платонівки.
За останніми даними Генштабу, протягом минулої доби на Слов'янському напрямку відбито шість атак російських окупантів поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.