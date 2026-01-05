UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ворог намагається проникнути в Дронівку та обійти позиції ЗСУ дорогою Сіверськ-Закітне

Ілюстративне фото: ворог намагається проникнути в Дронівку та обійти позиції ЗСУ дорогою Сіверськ-Закітне(Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На Слов’янському напрямку росіяни намагаються проникнути у село Дронівка, застосовуючи тактику малих груп. Також загарбники намагаються обійти українські позиції дорогою Сіверськ–Закітне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Схід".

"На Слов’янському напрямку противник застосовує тактику малих груп для інфільтрації у населений пункт Дронівка, а також намагається обійти наші позиції, використовуючи дорогу Сіверськ-Закітне", - йдеться у повідомленні.

Також помітна активізація ворога з боку населеного пункту Ямпіль у Донецькій області.

Підрозділам Сил оборони України завчасно вдається виявляти ворога та завдавати миттєвого ураження по живій силі противника та по статичних цілях. 

Як наголосили у командуванні, такі злагоджені дії дозволяють зупинити просування росіян у напрямку селища Дронівка та інших населених пунктів.

У зоні відповідальності УВ "Схід" противник за минулу добу зазнав найбільших втрат - 431 окупант.

Також знищено 1259 безпілотників різних типів та 102 одиниці іншого озброєння і техніки, включно з танком і бронемашиною.

У командуванні зазначили, що Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів - протягом доби уражено 18 розрахунків російських БпАК.

Ситуація на Слов'янському напрямку

Російські окупанти намагаються захопити береги Сіверського Донця поблизу кількох населених пунктів, щоб розмістити артилерію та безпілотники, а також контролювати дороги.

За словами військових, противник намагався переправити особовий склад через річку в районі Дронівки, Платонівки та Закітного, зокрема зі сторони Ямполя, використовуючи моторизовані гумові човни.

Метою операції було закріплення на прибережній смузі для розміщення артилерії та БпЛА, а також встановлення контролю над логістичними маршрутами.

Раніше, 22 грудня, військові повідомляли, що окупанти планували взяти під контроль Серебрянку та Дронівку, а згодом - висоти поблизу Закітного та Платонівки.

За останніми даними Генштабу, протягом минулої доби на Слов'янському напрямку відбито шість атак російських окупантів поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні