Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боїв
Протягом минулої доби 4 січня, 1411-го дня війни, на фронті бойових дій проти російських окупантів відбулося 229 боїв. Вперше Гуляйпільський напрямок обігнав Покровський за кількістю боєзіткнень, ставши найгарячішим на всьому фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Противник завдав 62 авіаційних ударів, скинув 185 керованих авіабомб та застосував одну ракету. Крім цього, здійснив 4 016 обстрілів, зокрема 84 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 232 дронів-камікадзе", - сказано у повідомленні Генерального штабу.
Фото: Генштаб ЗСУ
Окупанти обстрілювали райони населених пунктів Великомихайлівка Дніпропетровської області; Оріхів, Преображенка, Прилуки, Зелене Запорізької області. Сили оборони України у відповідь уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи, засіб РЕБ та два пункти управління БпЛА противника.
Також в Генштабі повідомили, яка ситуація на різних напрямках:
- Північно-Слобожанський та Курський напрямки
99 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема із реактивних систем залпового вогню.
Фото: Генштаб ЗСУ
- Південно-Слобожанський напрямок
Зупинено вісім спроб російських окупантів штурмувати позиції ЗСУ в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки.
Фото: Генштаб ЗСУ
- Куп'янський напрямок
Відбито три атаки росіян в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.
Фото: Генштаб ЗСУ
- Лиманський напрямок
Зафіксовано 10 атак окупантів, росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське.
Фото: Генштаб ЗСУ
- Слов'янський напрямок
Відбито шість атак російських окупантів поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.
Фото: Генштаб ЗСУ
- Краматорський напрямок
Зафіксоване одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.
Фото: Генштаб ЗСУ
- Костянтинівський напрямок
Російські окупанти здійснили 18 атак в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.
Фото: Генштаб ЗСУ
- Покровський напрямок
За добу відбито 54 штурми ворога в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.
Фото: Генштаб ЗСУ
- Олександрівський напрямок
Відбито 24 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка.
Фото: Генштаб ЗСУ
- Гуляйпільський напрямок
Вперше перевищив за кількістю атак ворога Покровський, ставши таким чином найгарячішим на всьому фронті. За добу тут було відбито 65 атак росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки.
Фото: Генштаб ЗСУ
- Оріхівський напрямок
Відбито вісім спроб російських окупантів штурмувати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Плавні, Мала Токмачка, Щербаки та Степове.
Фото: Генштаб ЗСУ
- Придніпровський напрямок
Без наступальних дій ворога.
Фото: Генштаб ЗСУ
Додамо, що станом на 5 січня втрати російських окупантів за добу склали 990 одиниць живої сили, до двохсот одиниць техніки та понад 700 дронів. Загальні орієнтовні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року перевищили 1,212 млн одиниць живої сили.
Також на фронті поступово змінюється вектор прикладення сил у російських окупантів. Так, замість Покровського нині ситуація з противником найважча на Гуляйпільському напрямку, про що свідчить зведення Генштабу станом на вечір 4 січня.