ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боїв

Україна, Понеділок 05 січня 2026 08:59
UA EN RU
Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боїв Ілюстративне фото: українська армія тримає позиції (Збройні сили України)
Автор: Антон Корж

Протягом минулої доби 4 січня, 1411-го дня війни, на фронті бойових дій проти російських окупантів відбулося 229 боїв. Вперше Гуляйпільський напрямок обігнав Покровський за кількістю боєзіткнень, ставши найгарячішим на всьому фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Противник завдав 62 авіаційних ударів, скинув 185 керованих авіабомб та застосував одну ракету. Крім цього, здійснив 4 016 обстрілів, зокрема 84 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 232 дронів-камікадзе", - сказано у повідомленні Генерального штабу.

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боївФото: Генштаб ЗСУ

Окупанти обстрілювали райони населених пунктів Великомихайлівка Дніпропетровської області; Оріхів, Преображенка, Прилуки, Зелене Запорізької області. Сили оборони України у відповідь уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи, засіб РЕБ та два пункти управління БпЛА противника.

Також в Генштабі повідомили, яка ситуація на різних напрямках:

  • Північно-Слобожанський та Курський напрямки

99 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема із реактивних систем залпового вогню.

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боївФото: Генштаб ЗСУ

  • Південно-Слобожанський напрямок

Зупинено вісім спроб російських окупантів штурмувати позиції ЗСУ в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки.

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боївФото: Генштаб ЗСУ

  • Куп'янський напрямок

Відбито три атаки росіян в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боївФото: Генштаб ЗСУ

  • Лиманський напрямок

Зафіксовано 10 атак окупантів, росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське.

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боївФото: Генштаб ЗСУ

  • Слов'янський напрямок

Відбито шість атак російських окупантів поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боївФото: Генштаб ЗСУ

  • Краматорський напрямок

Зафіксоване одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боївФото: Генштаб ЗСУ

  • Костянтинівський напрямок

Російські окупанти здійснили 18 атак в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боївФото: Генштаб ЗСУ

  • Покровський напрямок

За добу відбито 54 штурми ворога в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боївФото: Генштаб ЗСУ

  • Олександрівський напрямок

Відбито 24 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка.

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боївФото: Генштаб ЗСУ

  • Гуляйпільський напрямок

Вперше перевищив за кількістю атак ворога Покровський, ставши таким чином найгарячішим на всьому фронті. За добу тут було відбито 65 атак росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки.

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боївФото: Генштаб ЗСУ

  • Оріхівський напрямок

Відбито вісім спроб російських окупантів штурмувати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Плавні, Мала Токмачка, Щербаки та Степове.

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боївФото: Генштаб ЗСУ

  • Придніпровський напрямок

Без наступальних дій ворога.

Під Гуляйполем більше штурмів, ніж у Покровську: в Генштабі оновили карти боївФото: Генштаб ЗСУ

Додамо, що станом на 5 січня втрати російських окупантів за добу склали 990 одиниць живої сили, до двохсот одиниць техніки та понад 700 дронів. Загальні орієнтовні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року перевищили 1,212 млн одиниць живої сили.

Також на фронті поступово змінюється вектор прикладення сил у російських окупантів. Так, замість Покровського нині ситуація з противником найважча на Гуляйпільському напрямку, про що свідчить зведення Генштабу станом на вечір 4 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні фронт Генштаб ВСУ
Новини
РФ атакувала Україну балістикою та дронами: влучання зафіксовані на 10 локаціях
РФ атакувала Україну балістикою та дронами: влучання зафіксовані на 10 локаціях
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем