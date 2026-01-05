Враг пытается проникнуть в Дроновку и обойти позиции ВСУ по дороге Северск-Закитное

"На Славянском направлении противник применяет тактику малых групп для инфильтрации в населенный пункт Дроновка, а также пытается обойти наши позиции, используя дорогу Северск-Закитное", - говорится в сообщении.

Также заметна активизация врага со стороны населенного пункта Ямполь в Донецкой области.

Подразделениям Сил обороны Украины заблаговременно удается выявлять врага и наносить мгновенное поражение по живой силе противника и по статическим целям.

Как отметили в командовании, такие слаженные действия позволяют остановить продвижение россиян в направлении поселка Дроновка и других населенных пунктов.

В зоне ответственности УВ "Восток" противник за минувшие сутки понес наибольшие потери - 431 оккупант.

Также уничтожено 1259 беспилотников различных типов и 102 единицы другого вооружения и техники, включая танк и бронемашину.

В командовании отметили, что Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов - в течение суток поражено 18 расчетов российских БпАК.