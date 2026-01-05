Враг пытается проникнуть в Дроновку и обойти позиции ВСУ по дороге Северск-Закитное

На Славянском направлении россияне пытаются проникнуть в село Дроновка, применяя тактику малых групп. Также захватчики пытаются обойти украинские позиции по дороге Северск-Закитное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Восток".
"На Славянском направлении противник применяет тактику малых групп для инфильтрации в населенный пункт Дроновка, а также пытается обойти наши позиции, используя дорогу Северск-Закитное", - говорится в сообщении.
Также заметна активизация врага со стороны населенного пункта Ямполь в Донецкой области.
Подразделениям Сил обороны Украины заблаговременно удается выявлять врага и наносить мгновенное поражение по живой силе противника и по статическим целям.
Как отметили в командовании, такие слаженные действия позволяют остановить продвижение россиян в направлении поселка Дроновка и других населенных пунктов.
В зоне ответственности УВ "Восток" противник за минувшие сутки понес наибольшие потери - 431 оккупант.
Также уничтожено 1259 беспилотников различных типов и 102 единицы другого вооружения и техники, включая танк и бронемашину.
В командовании отметили, что Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов - в течение суток поражено 18 расчетов российских БпАК.
Российские оккупанты пытаются захватить берега Северского Донца вблизи нескольких населенных пунктов, чтобы разместить артиллерию и беспилотники, а также контролировать дороги.
По словам военных, противник пытался переправить личный состав через реку в районе Дроновки, Платоновки и Закитного, в частности со стороны Ямполя, используя моторизованные резиновые лодки.
Целью операции было закрепление на прибрежной полосе для размещения артиллерии и БпЛА, а также установление контроля над логистическими маршрутами.
Ранее, 22 декабря, военные сообщали, что оккупанты планировали взять под контроль Серебрянку и Дроновку, а впоследствии - высоты вблизи Закитного и Платоновки.
По последним данным Генштаба, за прошедшие сутки на Славянском направлении отражено шесть атак российских оккупантов вблизи Дроновки, Северска и Свято-Покровского.