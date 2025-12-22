ua en ru
Плацдарм не вдався: ЗСУ знищили десант РФ під час переправи через Сіверський Донець

Україна, Понеділок 22 грудня 2025 09:58
UA EN RU
Плацдарм не вдався: ЗСУ знищили десант РФ під час переправи через Сіверський Донець Ілюстративне фото: ЗСУ знищили десант РФ під час переправи через Сіверський Донець (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія намагається розширити свій плацдарм біля населених пунктів Серебрянка та Дронівка. Ситуація на північному сході від Сіверська - надскладна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Ппори це підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують утримувати позиції та завдавати російським військам втрат у живій силі й техніці.

Як повідомляють у бригаді, російські війська не припиняють спроб перекидання особового складу через річку Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва. Лише за останні дві доби підрозділи безпілотних систем 81-ї бригади знищили два човни разом із ворожим десантом.
Росіяни активізувалися біля Сіверського Дінця: форсують річку малими групами

Ключовою метою противника залишається встановлення повного контролю над населеними пунктами Серебрянка та Дронівка. У разі їх захоплення ці села можуть бути використані як плацдарми для накопичення живої сили та техніки з подальшим просуванням і спробами зайняти висоти поблизу Закітного та Платонівки.

Також оприлюднено відео бойової роботи підрозділів 81-ї оаембр у районі Серебрянки та на відтинку Дронівка–Закітне. На кадрах, зокрема, зафіксовано знищення російських військових під час спроби висадки десанту з бойової броньованої машини.

Ситуація у Сіверську

11 грудня російський диктатор Володимир Путін знову заявив про нібито "успіхи" армії РФ, публічно оголосивши про "захоплення" Сіверська на Донеччині. Втім, ці твердження не відповідають реальній ситуації на фронті.

Ще 10 грудня українські військові наголошували, що попри складну обстановку в районі Сіверська, інформація про встановлення контролю окупантами є фейком. Сили оборони продовжують бої за місто та завдають противнику значних втрат під час його спроб прорватися в межі населеного пункту.

Уже 12 грудня російська пропаганда зазнала чергового спростування: командування 2-го корпусу НГУ "Хартія" повідомило про успішну контратаку ЗСУ під Куп’янськом. За цими даними, у місті було заблоковано понад 200 російських військових, Куп’янськ майже повністю зачищено, а втрати противника лише загиблими під час контрнаступу перевищили тисячу осіб.

Раніше також повідомлялося, що російські війська активізували дії вздовж річки Сіверський Донець, намагаючись здійснити форсування на окремих ділянках. Метою таких дій є проникнення в Закітне та закріплення на панівних висотах, контроль над якими має ключове значення для оборони українських позицій.

