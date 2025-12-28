ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти тиснуть, але без успіху: у ДШВ розповіли про бої за Покровськ та Мирноград

Україна, Неділя 28 грудня 2025 09:59
Окупанти тиснуть, але без успіху: у ДШВ розповіли про бої за Покровськ та Мирноград Ілюстративне фото: у ДШВ розповіли про бої за Покровськ та Мирноград (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України утримують контроль над північною частиною Покровська, а всі спроби російських військ прорвати оборону північніше залізниці залишаються безрезультатними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Через невдачі на цьому напрямку окупанти активізували атаки на західних околицях Покровська. Основною метою ворога залишається вихід у район Гришиного, однак усі наступальні дії противника блокуються українськими підрозділами.

У Мирнограді оперативна обстановка залишається складною. До оборони міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти. Сили оборони продовжують посилювати угруповання для стримування тиску з північно-східного та південного напрямків. Це стало можливим завдяки контролю над логістичним коридором у районі Світлого та Рівного.

Водночас противник вдається до показових пропагандистських дій на південних околицях Мирнограда. У 7 корпусі ДШВ зазначають, що такі дії розраховані переважно на внутрішню аудиторію РФ.

