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Ворог кидає на Сіверський напрям усе, що має: від малих груп до бронетехніки

Україна, Субота 26 липня 2025 21:47
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Ворог кидає на Сіверський напрям усе, що має: від малих груп до бронетехніки Фото: ворог не жаліє техніки на Сіверському напрямку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На Сіверському напрямку ворог активно використовує всі доступні сили - від малих піхотних груп і мотоциклів до танків і броньованої техніки. Постійні атаки супроводжуються щільною роботою ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву майора Володимира Голягіна, начальника відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади в ефірі Армії TV.

Голягін зауважив, що ситуація на Сіверському напрямку доволі складна. Підрозділи Сил оборони України вимушені відбивати майже щоденні штурми.

Тим часом ворог намагається використовувати різну тактику. Навіть таку, що значно спрощує нашим операторам БПЛА вражати його важку техніку.

"Противник використовує різні тактики штурму. Від піших малих груп - від 1 до 6 осіб, до танків і легкоброньованої техніки. І звісно ж мотоцикли та багі", - пояснив він.

Окрім того, майор додав, що безпілотники противника працюють надзвичайно щільно. Ворог намагається майже безперервно вражати українських оборонців.

"Нещодавно спілкувався з бійцем, він мені розповів, яку тактику використовують ворожі БПЛА. Як тільки один відпрацював скид і повертається на перезарядку, інший уже на підльоті, і за короткий проміжок часу продовжує вогневе ураження. 1-2 дрони забезпечують візуальний контроль, а інші активно працюють скидами", - розповів військовий.

Окрім того, активно працює й ворожа авіація.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали рпонад тисячу військових.

Також українські воїни знешкодили сім танків, сім бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 125 БпЛА та 158 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Генеральний штаб ЗСУ сьогодні вранці оновив карти бойових дій по всіх напрямках фронту в Україні.

Детальніше про ситуацію по всіх ділянках фронту станом на 16:00, можна дізнатись у зведенні Генштабу.

Зауважимо, що речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов раніше сьогодні розповів, де наразі вирішується доля літньої кампанії РФ.

До того ж, сьогодні, 26 липня, Сили оборони України знищили командира 83-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії армії РФ Лебедєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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