Враг бросает на Северское направление все, что имеет: от малых групп до бронетехники
На Северском направлении враг активно использует все доступные силы - от малых пехотных групп и мотоциклов до танков и бронированной техники. Постоянные атаки сопровождаются плотной работой вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление майора Владимира Голягина, начальника отделения коммуникаций 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады в эфире Армии TV.
Голягин отметил, что ситуация на Северском направлении довольно сложная. Подразделения Сил обороны Украины вынуждены отражать почти ежедневные штурмы.
Между тем враг пытается использовать разную тактику. Даже такую, которая значительно упрощает нашим операторам БПЛА поражать его тяжелую технику.
"Противник использует различные тактики штурма. От пеших малых групп - от 1 до 6 человек, до танков и легкобронированной техники. И конечно же мотоциклы и багги", - пояснил он.
Кроме того, майор добавил, что беспилотники противника работают чрезвычайно плотно. Враг пытается почти непрерывно поражать украинских защитников.
"Недавно общался с бойцом, он мне рассказал, какую тактику используют вражеские БПЛА. Как только один отработал сброс и возвращается на перезарядку, другой уже на подлете, и за короткий промежуток времени продолжает огневое поражение. 1-2 дроны обеспечивают визуальный контроль, а другие активно работают сбросами", - рассказал военный.
Кроме того, активно работает и вражеская авиация.
Ситуация на фронте
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более тысячи военных.
Также украинские воины обезвредили семь танков, семь боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 125 БпЛА и 158 единиц автомобильной техники оккупантов.
Генеральный штаб ВСУ сегодня утром обновил карты боевых действий по всем направлениям фронта в Украине.
Подробнее о ситуации по всем участкам фронта по состоянию на 16:00, можно узнать в сводке Генштаба.
Заметим, что представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов ранее сегодня рассказал, где сейчас решается судьба летней кампании РФ.
К тому же, сегодня, 26 июля, Силы обороны Украины уничтожили командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии армии РФ Лебедева.
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