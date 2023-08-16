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Ворог хоче утриматись, буде та ще рубка: експерт оцінив ситуацію біля Роботиного

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко, Сергій Пишкін

Сили оборони наблизились до першої лінії оборони ворога біля Роботиного. Ворог бажатиме утриматись на ділянці, а нашим військовим необхідно буде не лише зайняти рубежі, але й закріпитись на них.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в матеріалі РБК-Україна "Буде ще та рубка". Головне про наступ ЗСУ на південь та операції на лівому березі: огляд фронту".

"Хоча б тому, що в районі Роботиного наші тільки наблизилися до першої лінії оборони, якщо покладатися на слова спікерів Генштабу. Інсайди можуть бути будь-якими, але мало зайняти рубежі, треба на них закріпитися, щоб казати про досягнення", - заявив Селезньов обережно оцінюючи можливості наших воїнів на ділянці. 

Як відзначив військовий експерт, тактика фалангових атак виявилась найефективнішою в наступі, водночас з урахуванням поставлених задач він сумнівається в серйозних зрушеннях на карті найближчими днями. 

"Думаю, тут буде та ще рубка. Бо росіяни хочуть утриматися і задіють для цього всі ресурси", - додав Селезньов. 

Ситуація на фронті 

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), кадри з геолокацією показують, що ЗСУ вдалось просунутись до Роботиного. Водночас контроль над населеним пунктом експерти оцінюють як "слабкий та непевний". Загалом наші військові у ході боїв із російськими окупантами мали певний успіх у Луганській та Запорізькій областях

 

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