Ворог хоче утриматись, буде та ще рубка: експерт оцінив ситуацію біля Роботиного

"Хоча б тому, що в районі Роботиного наші тільки наблизилися до першої лінії оборони, якщо покладатися на слова спікерів Генштабу. Інсайди можуть бути будь-якими, але мало зайняти рубежі, треба на них закріпитися, щоб казати про досягнення", - заявив Селезньов обережно оцінюючи можливості наших воїнів на ділянці.

Як відзначив військовий експерт, тактика фалангових атак виявилась найефективнішою в наступі, водночас з урахуванням поставлених задач він сумнівається в серйозних зрушеннях на карті найближчими днями.

"Думаю, тут буде та ще рубка. Бо росіяни хочуть утриматися і задіють для цього всі ресурси", - додав Селезньов.

Ситуація на фронті

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), кадри з геолокацією показують, що ЗСУ вдалось просунутись до Роботиного. Водночас контроль над населеним пунктом експерти оцінюють як "слабкий та непевний". Загалом наші військові у ході боїв із російськими окупантами мали певний успіх у Луганській та Запорізькій областях.