ЗСУ просунулися на фронтах у Луганській та Запорізькій областях, - ISW

Українські військові у ході боїв із російськими окупантами мали певний успіх у Луганській та Запорізькій областях, просунувшись на цих ділянках фронту.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Бійці ЗСУ 15 серпня провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися на Луганщині та західній частині Запорізької області, йдеться у публікації.

Як поінформували у Генштабі ЗСУ, військові продовжували контрнаступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (захід Донецької області - східна частина Запорізької області) напрямках.

Координати, опубліковані російським "воєнкором" 15 серпня, вказують на те, що Сили оборони просунулися на південь від Дібрової (7 км на південний захід від Кремінної) в Луганській області.

Кадри з геолокацією, опубліковані 14 серпня, показують, що ЗСУ також просунулися до Роботиного, а подальші російські та українські репортажі, опубліковані 15 серпня, припускають, що Сили оборони направили додаткові контрнаступальні бригади до західної частини Запорізької області.

Полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що контрнаступ повільно просувається на півдні країни, бо українські сили мають подолати триешелоновану лінію оборони російських інтервентів.

Він також зазначив, що лінія оборони противника включає:

першу лінію мінних полів завширшки кілька кілометрів;

друга лінія із зосередженням артилерії, техніки та особового складу;

третя лінія тилових позицій, що призначена для збереження ресурсів.

Як зазначив Черник, українські контрбатарейні заходи особливо важливі для того, щоб не допустити поразки ворожою артилерією засобів розмінування ЗСУ.

В ISW зазначили, що заяви полковника узгоджуються з попередніми оцінками експертів Інституту вивчення війни про те, що "доктринально обґрунтована еластична оборона" РФ уповільнює просування ЗСУ на півдні України.

Ключові висновки:

У ніч із 14 на 15 серпня РФ завдала великомасштабного ракетного удару по об'єктах переважно в українському тилу.

Кремль використовує форум "Армія-2023" у Москві (14-20 серпня) для розвитку двосторонніх військово-політичних відносин з іншими державами та позиціонування себе як "надійного та технологічно просунутого партнера".

Російський диктатор Володимир Путін та голова Міноборони РФ Сергій Шойгу зробили в основному стандартні коментарі, в яких уряд представлявся як ефективна протидія зусиллям РФ щодо формування збройних сил, зображуючи західні та українські ресурси як обмежені та просуваючи міжнародне співробітництво проти Заходу.

Джерела, афілійовані з ПВК "Вагнера", підривають приватні військові компанії, афілійовані з Міноборони РФ.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує коментувати питання "вагнерівців" на африканському континенті, щоб залишатися активним в інформаційному просторі, але помітно утримується від коментарів щодо війни проти України.

Російське видання новин "КоммерсантЪ" повідомило, що влада РФ розробляє механізм повного контролю та відключення цивільних мереж мобільного зв'язку у разі оголошення надзвичайної ситуації, можливо, пов'язаної з проукраїнськими рейдами через кордон.

Війська РФ вели наступальні операції на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка - Донецьк та у прикордонному районі Донецько-Запорізької області, і, як повідомляється, просунулися в районі Сватового та Бахмута.

ЗСУ 15 серпня провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися на Луганщині та західній частині Запорізької області.

Російський батальйон "Схід", який діє під Урожайним, заявив 15 серпня, що війська РФ повністю втратили селище, і поклав відповідальність за втрату населеного пункту на нестачу піхоти та техніки, проте ISW поки не спостерігала візуальних підтверджень того, що російські війська повністю пішли з нього.

Повідомляється, що в Україну перекинуто добровольче формування суб'єкта РФ "Башкортостанський полк".

Влада РФ продовжує "інтегрувати" окуповані українські території у російську культурно-освітню сферу.

Ситуація на фронтах

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що на сході фіксують зменшення кількості російських обстрілів та атак, адже українські військові потужно вдарили по загарбниках, коли вони активізувалися на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Крім того, Сили оборони перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок, щоб унеможливити просування російських загарбників.