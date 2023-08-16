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Враг хочет удержаться, будет та еще рубка: эксперт оценил ситуацию возле Работино

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко, Сергей Пышкин

Силы обороны приблизились к первой линии обороны врага у Работино. Враг захочет удержаться на участке, а нашим военным необходимо будет не только занять рубежи, но и закрепиться на них.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в материале РБК-Украина "Будет еще та рубка". Главное о наступлении ВСУ на юг и операциях на левом берегу: обзор фронта”.

"Хотя бы потому, что в районе Работино наши только приблизились к первой линии обороны, если полагаться на слова спикеров Генштаба. Инсайды могут быть любыми, но мало занять рубежи, надо на них закрепиться, чтобы говорить о достижениях", - заявил Селезнев осторожно оценивая возможности наших воинов на участке. 

Как отметил военный эксперт, тактика фаланговых атак оказалась самой эффективной в наступлении, в то же время с учетом поставленных задач он сомневается в серьезных сдвигах на карте в ближайшие дни. 

"Думаю, здесь будет та еще рубка. Потому что россияне хотят удержаться и задействуют для этого все ресурсы", - добавил Селезнев.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны (ISW), кадры с геолокацией показывают, что ВСУ удалось продвинуться к Работиному. В то же время, контроль над населенным пунктом эксперты оценивают как "слабый и неуверенный". В целом наши военные в ходе боев с российскими оккупантами имели определенный успех в Луганской и Запорожской областях.

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