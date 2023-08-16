"Буде ще та рубка". Головне про наступ ЗСУ на південь та операції на лівому березі: огляд фронту

Українські війська досягають успіхів на півдні та роблять все для того, щоб закріпитися на лівобережжі Херсонської області. Противник відбивається та паралельно загрожує угрупованню під Куп'янськом. Про ситуацію на фронті та про те, як розвиватиметься контрнаступ ЗСУ, – в огляді РБК-Україна.

Під Куп'янськ перекинули резерви

Після провалу російського наступу на Лиман (Донецька область) та Борову (Харківська область) зросла інтенсивність боїв на Куп'янському напрямку. Минулого тижня саме Куп'янськ став найгарячішою точкою східного фронту.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, мета противника – прорвати оборону та вийти безпосередньо на районний центр. Бойові дії тут дуже динамічні, і окремі позиції кілька разів на день переходили з рук в руки.

На карті сервісу DeepState зміни у цьому районі мінімальні. Зазначається просування росіян ближче до села Синьківка. Аналітики проекту стверджують, що ворог підходив впритул до населеного пункту, але його відкинули під час контратаки.

Одночасно росіяни наступають із району Новоселівського (Луганська область), щоб розсікти українське угруповання фланговим ударом зі сходу та оточити війська, які тримають оборону. Але всі спроби успішно відбиваються.

Російські війська намагаються наблизитися до Куп'янська (фото deepstatemap.live)

Через нові загрози Куп'янська міська військова адміністрація оголосила обов'язкову евакуацію. Вона торкнеться 37 населених пунктів, які знаходяться найближче до лінії фронту.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни йдуть вперед і в районі сіл Орлянка та Миколаївка на схід від Куп'янська. Російське міноборони відзвітувало про захоплення позицій біля Ольшан на північний схід від райцентру.

Так звані "воєнкори" стверджували про нібито захоплення позицій на відрізку від Синьківки до Петропавлівки, а також про те, що війська знаходяться приблизно за 7 кілометрів від Куп'янська. За деякими даними, вони могли знаходитися безпосередньо на околицях міста, хоча ISW не знайшов візуальних підтверджень.

Минулого тижня спікер Східного угруповання Сергій Череватий говорив, що попри переважаючі сили противника, ситуація залишається під контролем. Напередодні він уточнив, що туди перекинуто резерви, щоб зміцнити оборону та перешкодити просуванню ворога.

Військовий експерт Владислав Селезньов каже, що зараз росіяни тиснуть на наші рубежі з півночі вздовж річки Оскіл та з південного сходу, щоб прорвати оборону Куп'янська.

"Ситуація справді складна, тому що у них серйозна перевага в особовому складі, бронетехніці та засобах ураження. А щодо артилерії взагалі співвідношення не менше 1:10. І те, що ми тримаємося, це все за рахунок мужності та героїзму воїнів. Зараз ми перекинули додаткові резерви, тому росіянам не варто розраховувати на якісь територіальні здобутки", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Наступ під Бахмутом перейшов у окопну війну

У районі Бахмута основні бої тривають біля населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка. Це південний фланг, і противник весь тиждень намагався повернути втрачені позиції. Проте, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, нашим силам вдалося звільнити ще 3 квадратні кілометри території.

Череватий також повідомив про наказ Сирського посилити бахмутське угруповання додатковими резервами. Тому росіянам найближчим часом не світить прогрес бодай на рівні тактичних успіхів.

Під Бахмутом звільнили ще 3 квадратні кілометри території (фото deepstatemap.live)

Наразі під Бахмутом триває рутинна бойова робота. Українські джерела публікують відео артилерійських ударів, у тому числі по бронетехніці та ворожих танках. Днями тут збили черговий "аналогвнєтний" вертоліт Ка-52.

Владислав Селезньов нагадує, що кілька тижнів тому, зосередивши потужні сили на північному фланзі, росіянам вдалося зупинити наступ у районі села Берхівка. Потім, поки була можливість, нашим військовим вдалося просунутися на південному, але й туди ворог підтягнув резерви.

"Тому фактично зараз під Бахмутом йдуть позиційні бої на рівні окопної війни. І казати про те, що у найближчій перспективі ми сильно просунемося вперед, мабуть, не варто. Як і про те, що ворог зможе докорінно переламати ситуацію на цій ділянці", – наголосив експерт.

Наступ під Бахмутом міг би пожвавитись за наявності достатньої кількості артилерії та боєприпасів. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також каже про серйозний оборонний потенціал РФ.

"І для того, щоби вибити росіян, потрібні додаткові сили та засоби. Але оскільки з точки зору всього контрнаступу південний вектор зараз у пріоритеті і складно однаково наступати на всіх напрямках, під Бахмутом вирішуються завдання щодо утримання фронту та повільного просування наявними силами. У таких умовах навряд чи варто чекати на стрімкий прорив", – додав він у розмові з виданням.

Загалом, за даними Міноборони, зараз на східному фронті знизилася кількість обстрілів і російських атак. Але це не означає, що ворог відмовився від своїх планів. Просто українські удари на Куп'янському та Лиманському напрямках призвели до тяжких втрат, і росіяни змушені перегрупуватись, пояснила Ганна Маляр.

Битва за Урожайне

На Бердянському напрямку після визволення села Старомайорське наші сили зосередились на Урожайному. Це селище на східному березі річки Мокрі Яли, де до війни проживало близько тисячі осіб.

Російські Telegram-канали минулого тижня писали про втрату Урожайного. Нібито піхота відступила з лісосмуг ще 10 числа, а танкові підрозділи відмовлялися виходити на вогневі позиції через ефективну роботу ЗСУ.

Українські війська звільняють селище Урожайне (deepstatemap.live)

На вихідних у мережі з'явилися відео з роботою артилерії по російських військових, що тікали з Урожайного. Судячи з них, ворог відступав відкритими полями і дорогами без броньованої техніки. Удари, ймовірно, завдавалися касетними боєприпасами.

За даними сервісу DeepState, лінія фронту зрушила на південь до села Завітне Бажання. Від нього до ключового укріпрайону у Старомлинівці близько 3 кілометрів.

Американська газета The New York Times з посиланням на військових аналітиків пише про тактично значущий прогрес. За їхніми словами, українська сторона задіяла досвідчену морську піхоту для прориву в долині річки Мокрі Яли, і ситуація біля Урожайного змушує росіян перекидати сили з інших напрямків. Якщо Сили оборони зможуть його пройти, то опиняться за 80 кілометрів від узбережжя Азовського моря.

Міноборони України обмежується заявами про "певний успіх" на цій ділянці.

"Цього тижня тривали бої у населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи", - казала заступниця міністра Ганна Маляр.

За її словами, ЗСУ продовжують закріплюватися на позиціях на південь і на південний схід від Старомайорського. Про просування на Урожайне напередодні повідомив і представник Генштабу Андрій Ковальов.

На думку Олександра Мусієнка, у цьому районі важливо стабілізувати ситуацію та зачистити селище. Саме звідти росіяни раніше вели вогонь по наших позиціях, не даючи остаточно взяти під контроль Старомайорське.

"Звільнення Урожайного тактично важливе з точки зору того, щоб забезпечити просування далі на південь на Завітне Бажання та Старомлинівку. Щоб у ворога не було можливості утримувати плацдарм на лівому березі річки Мокрі Яли, звідки нам постійно загрожували", - зазначив він у коментарі РБК- Україна.

Владислав Селезньов сумнівається, що українські сили найближчим часом матимуть змогу рушити на Азовське узбережжя.

"Після Урожайного є ще кілька ліній оборони, які треба подолати. Говорити про те, що ситуація докорінно зміниться, не варто. Коли кажуть про 5 мін на квадратний метр, можна лише уявити, скільки часу потрібно на розмінування", - каже експерт .

За його словами, одним із ключових завдань зараз є відпрацювання по тиловій логістиці та ворожих складах, щоб послабити потенціал російської армії. Зазначимо, днями було завдано удару по військовій базі в курортній Юріївці під Маріуполем, і судячи з заяви мера Вадима Бойченка, ліквідовано понад десяток окупантів.

Успіхи в Роботиному

На Мелітопольському відрізку продовжується наступ на село Роботине. Його визволення відкриє шлях на окупований Токмак – важливий логістичний центр окупантів у Запорізькій області.

Зазначимо, у червні в цьому районі українські війська, ймовірно, втратили кілька танків Leopard 2 і БМП Bradley. Це змусило змінити тактику, і тепер Сили оборони йдуть із флангів.

Фото: українські війська намагаються обійти Роботине з флангів (deepstatemap.live)

За даними аналітичного проекту DeepState, інтенсивність боїв тут можна порівняти з тим, що було навесні під Бахмутом. Ймовірно, українські війська вже заходили на околиці Роботиного. Принаймні у мережі з'явилося фото бійця на фоні відповідного дорожнього покажчика.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) допускають просування до околиць села, проте, згідно з даними Генерального штабу, росіяни ходять у контратаки і закріпитися на позиціях не вдається.

Водночас, за словами оглядача BILD Юліана Рьопке, в якийсь момент ЗСУ нібито контролювали північ, схід та центральну частину Роботиного. Він також зазначає, що цілком можливо, що найближчими днями село зачистять та остаточно візьмуть під контроль.

Владислав Селезньов обережно оцінює можливості української армії на цій ділянці.

"Хоча б тому, що в районі Роботиного наші тільки наблизилися до першої лінії оборони, якщо покладатися на слова спікерів Генштабу. Інсайди можуть бути будь-якими, але мало зайняти рубежі, треба на них закріпитися, щоб казати про досягнення", - сказав він.

За його словами, тактика флангових атак уже зарекомендувала себе як найефективніша.

"Але з урахуванням поставлених завдань я не впевнений, що найближчими днями ми побачимо серйозні зрушення на карті. Наразі ворог біля Роботиного підтягує оперативні резерви. Думаю, тут буде та ще рубка. Бо росіяни хочуть утриматися і задіяють для цього всі ресурси", – додав експерт.

На лівобережжі Херсона новий плацдарм?

Українські військові нарощують присутність на лівобережжі Дніпра на Херсонщині. Минулого тижня стало відомо про висадку біля села Козачі Лагері. Це за 20 кілометрів на північний схід від окупованих Олешок та району Антонівського мосту, де українські військові нібито здобули плацдарм ще щонайменше у червні.

Як розповів Юліан Рьопке з BILD, український спецназ 8 серпня провів вражаючу спецоперацію. По позиціях окупантів на лівому березі випустили десятки ракет, під прикриттям яких українські сили штурмували укріплення росіян.

Після їх захоплення було зімітовано запит на негайну допомогу. На нього відреагував російський командир Юрій Томов, який із групою на БТР висунувся на передову та потрапив у засідку. Бій тривав лічені хвилини, бійці Томова загинули або отримали поранення, а сам майор опинився у полоні. Тоді ж мережею розійшлося відео, на якому він наносить російські позиції на карту.

Вже після рейду російські "воєнкори" стверджували, що частина Козачих Лагерів нібито утримується ЗСУ. Про розширення плацдарму писали багато пропагандистів. Українська сторона офіційно не підтверджує цю інформацію.

Україна не підтверджує наявність плацдарму у Козачих Лагерях (фото deepstatemap.live)

"Знову почався експертний ажіотаж навколо лівого берега Херсонської області. Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулася з тих місць. Для того, щоб там висадитися, не бути знищеним, та ще й закріпитися, треба зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно", – казала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

При цьому вона визнала, що "певні підрозділи виконали певне завдання". Чи це стосується епізоду з майором Томовим, невідомо. До цього Головне управління розвідки звітувало про наземну операцію, під час якої знищили ракетний підрозділ спецназу РФ.

Заяви про дії ЗСУ на лівобережжі дратують офіційних речників. За словами Наталії Гуменюк із Сил оборони півдня, вони шкодять нашим військовим та підставляють мирних жителів під удар. Тому треба дотримуватись інформаційної тиші. Та й виконання завдань на тій ділянці завершено, зараз триває контрбатарейна боротьба.

"Говорити про новий плацдарм передчасно. Але те, що він з високою ймовірністю може з'явитися - це так. Тому що наші війська роблять все, щоб знайти слабке місце, вдарити і створити потужний плацдарм, з якого можна забезпечити подальше просування. У нас, очевидно, вже є один у районі дач та Антонівського мосту, тепер ми бачимо успішний рейд до Козачих Лагерів. Я думаю, що наші зусилля зрештою матимуть успіх", – переконаний Олександр Мусієнко.

Владислав Селезньов зазначає, що раніше були свідчення роботи деяких підрозділів біля Антонівського мосту за кілька кілометрів від Олешок. Але про їхню діяльність не говорили в контексті конкретних районів та ділянок фронту.

"І я впевнений, щойно стане відомо, хто саме там воює, то щонайменше для України це стане великою новиною. Поки ж давайте дочекаємося офіційних зведень Генштабу, я запевняю, ви дуже здивуєтеся", – інтригує експерт.