Росіяни мають "слабкий та непевний" контроль над Роботиним: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Українські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і, як повідомляється, просунулися 15 серпня. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що українські війська проводили невдалі наступальні операції поблизу Вільшан (15 км на північний схід від Куп’янська), Синьківки (8 км на північний схід від с. Куп’янськ), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового), Новоєгорівки (15 км на південний захід від Сватового), Білогорівки (12 км на південь від Кремінної), Роздолівки (31 км на південний захід від Кремінної), Кузьминого (3 км на південний захід від Кремінної), Веселого (31 км на південний захід від Кремінної).

Речник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський заявив, що українські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, урочища Маньківка (приблизно 15 км на схід від Куп’янська), "лісу Уса" (ймовірно, між Синьківкою та Лиманом Першим) та Новоселівського

14 серпня речник Центрального угруповання військ РФ Олександр Савчук заявив, що українські сили безуспішно наступали на сватівському напрямку. Російський військовий блогер стверджував, що 15 серпня українські війська безуспішно атакували поблизу Сватового і невдало здійснили невеликі атаки поблизу Кармазинівки (13 км на південний захід від Сватового).

Інший російський "воєнкор" стверджував, що українські війська безуспішно атакували поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної) та району Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної). Координати, опубліковані ним, показують, що українські сили просунулися на південь від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Російські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і, як повідомляється, просунулися 15 серпня. Український Генштаб повідомив, що російські війська проводили невдалі наступальні операції на південний схід від Вільшан та на схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська).

Російський військовий блогер заявив, що російські війська наступають біля Синьківки. Інші російські військові блогери стверджували, що російські війська проводили наступальні операції поблизу Синьківки, Андріївки (15 км на захід від Сватового), Білогорівки та Веселого.

14 серпня російський військовий блогер заявив, що під Білогорівкою тривають позиційні бої та що російські війська інтенсивно атакують українські війська в районі Серебрянського лісу. Російське джерело стверджує, що в напрямку Сіверська (18 км на південний захід від Кремінної) діють підрозділи 123-ї окремої мотострілецької бригади.

Бої на Донбасі

Українські війська продовжували наступальні операції поблизу Бахмута і не робили жодних заявлених або підтверджених наступів 15 серпня. Російські військові блогери повідомляли про триваючі бої на лінії Кліщіївка-Курдюмівка-Андріївка (усі 5-11 км на південь від Бахмута). Один "воєнкор" стверджував, що російська ситуація в цьому районі є нестабільною, оскільки українські війська контролюють переважаючі висоти та ліси навколо важливих населених пунктів.

Російські сили продовжували наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися 15 серпня. Російські військові блогери стверджували, що російські війська контратакували поблизу Кліщіївки та Андріївки. Деякі військові блогери стверджували, що російські сили відбили невизначені позиції в південній Кліщіївці, але один з них стверджував, що російські атаки були безуспішними.

Російські та українські війська продовжували бойові дії на лінії Авдіївка-Донецьк і не просувалися 15 серпня. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки на південь від Авдіївки, поблизу Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька) та Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки). Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що російські сили відбили українські наземні атаки поблизу Красногорівки (8 км на північ від Авдіївки) та Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки).

"Південна вісь"

15 серпня українські війська продовжили наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямку (район кордону Донецько-Запорізької області).

Російські військові блогери стверджували, що українські війська атакують Урожайне та його околиці (9 км на південь від Великої Новосілки), а більшість російських джерел наголошували, що українські війська утримують лише позиції в північному Урожайному, тоді як решта населеного пункту залишається спірною "сірою зоною", хоча як раніше зазначало ISW, російські джерела часто описують контрольовану Україною територію як "сіру зону", щоб мінімізувати масштаб російських втрат, про які повідомляється.

Батальйон "Восток", який, зокрема, воює в цьому районі, заявив 15 серпня, що російські війська повністю втратили Урожайне, і звинуватив брак піхоти та техніки у втраті населеного пункту, але ISW ще не знайшло візуального підтвердження того, що росіяни війська повністю вийшли з міста.

Розбіжність між російськими претензіями щодо Урожайного, ймовірно, свідчить про те, що російські війська значною мірою відійшли з центру населеного пункту на позиції на його околицях. Однак українські війська, ймовірно, ще не встановили повний контроль над центральним чи південним Урожайним, де ймовірно тривають обмежені сутички за контроль.

Речник російського Східного угруповання військ Олег Чехов також заявив, що українські війська безуспішно намагалися просунутися на південний схід від Новодарівки та на північ від Приютного (обидва приблизно за 15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області 15 серпня і не зробили жодного заявленого чи підтвердженого просування. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Урожайного.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська додатково контратакували біля Старомайорського, але не уточнив результат атаки. Він опублікував кадри, на яких видно, бійців 503-го батальйону 1-го армійського корпусу так званої "ДНР" поблизу Новодонецького (15 км на південний схід від Великої Новосілки) які стверджують, що вони обороняють цей район майже два місяці.

15 серпня українські війська продовжували просуватися в західній Запорізькій області. На геолокаційних кадрах, опублікованих 14 серпня, як повідомляється, видно, як російські сили завдають удару по групі з п’яти-семи українських військовослужбовців, які ховалися в будівлі в центрі Роботиного (15 км на південь від Оріхова), що свідчить про те, що українські сили просунувся в поселення.

Російські джерела, однак, стверджували, що це кадри невдалої української атаки на Роботине два тижні тому, і підкреслювали, що російські сили відбили українську атаку. Навіть якщо кадри два тижні тому, присутність українських військ у центрі окупованого Роботиного свідчить про те, що російський контроль над населеним пунктом, ймовірно, слабкий і суперечливий.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 серпня, показують, як українські війська працюють із західною технікою на північ від Роботиного, що підтверджує українські та російські повідомлення про те, що Україна, можливо, нещодавно розгорнула нові контрнаступальні бригади в районі західної Запорізької області.

Російські джерела також стверджували, що українські війська здійснили невдалу атаку на Роботине вночі з 14 на 15 серпня, але російські війська відбили атаку. Окупаційний глава Запорізької області Євген Балицький заявив, що українські війська щодня атакують Роботине групами чисельністю від 40 до 100 осіб.

Російські війська продовжували оборонні операції в західній Запорізькій області та не проводили жодних заявлених або підтверджених наземних атак у цьому районі 15 серпня. Міністерство оборони Великої Британії (МО) повідомило, що чеченський батальйон "Восток-Ахмат" бере участь у оборонних операціях у район Оріхів під командуванням 42-ї мотострілецької дивізії (58-а загальновійськова армія Південного ВО).

Російський військовий блогер заявив, що 15 серпня російські війська продовжували обстрілювати українські позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Він повідомляв, що російські безпілотники та артилерія били по українських позиціях біля Антонівського мосту та на захід від Козачих Лагерів.

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