Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ворог атакував об'єкт ДТЕК у Києві: є поранений та серйозні руйнування

12:56 16.04.2026 Чт
2 хв
Що відомо про наслідки удару росіян?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки обстрілу об'єкта ДТЕК (Getty Images)

Внаслідок нічної масованої атаки росіян у Києві пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК. Є руйнування адмінбудівель, постраждав працівник.

"Постраждав наш колега. Йому вже надали всю необхідну допомогу. Є руйнування адміністративних будівель і виробничих цехів, пошкоджено 15 автомобілів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що бригади ДТЕК наразі працюють на місці події та ліквідовують наслідки ворожого удару.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, за добу країна-агресорка атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській.

У всіх регіонах спостерігалися перебої з електропостачанням. Найбільше жертв зафіксовано в Одесі, де загинули щонайменше дев’ять людей.

Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі без електрики залишились жителі Миколаєва, а також низка населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів.

Ворожий удар відбувся на тлі масштабної атаки по всій території України. Протягом доби Росія застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масштабну атаку країни-агресорки. Він наголосив, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій і Кремль робить ставку на війну.

Крім того, В Херсонській ОВА попередили, що сьогодні росіяни планують масовані удари по середмістю з використанням артилерії та дронів.

Про те, який вигляд має Подільський район Києва після ворожої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

