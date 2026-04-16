Ворог атакував об'єкт ДТЕК у Києві: є поранений та серйозні руйнування

"Постраждав наш колега. Йому вже надали всю необхідну допомогу. Є руйнування адміністративних будівель і виробничих цехів, пошкоджено 15 автомобілів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що бригади ДТЕК наразі працюють на місці події та ліквідовують наслідки ворожого удару.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, за добу країна-агресорка атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській.

У всіх регіонах спостерігалися перебої з електропостачанням. Найбільше жертв зафіксовано в Одесі, де загинули щонайменше дев’ять людей.

Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі без електрики залишились жителі Миколаєва, а також низка населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів.

Ворожий удар відбувся на тлі масштабної атаки по всій території України. Протягом доби Росія застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.