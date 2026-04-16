"Не заслуговує жодного пом'якшення санкцій": Зеленський відреагував на нічну атаку РФ

"Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій. Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь - потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами", - зазначив Зеленський.

Він подякував Німеччині, Норвегії та Італії, з якими ми вже досягнуті домовленості про підтримку української протиповітряної оборони, і повідомив про роботу з Нідерландами щодо додаткового постачання.

Вранці президент заслухав доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ.

Росія запустила по Україні майже 700 дронів за день і вечір 15 квітня та за цю ніч. Також були ракети: 19 балістичних і ще крилаті ракети цієї ночі. Більшість балістики - проти Києва.

"Вдалося збити 636 дронів і частину ракет. На жаль, не всі. Є влучання та пошкодження звичайних будинків. На жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі. Серед загиблих - хлопчик, 12 років йому було. Мої співчуття рідним та близьким… Станом на цей час відомо і про 100 поранених через одну цю російську масовану атаку", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що жодної нормалізації такої Росії бути не може. Тиск на Росію повинен працювати. Також важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України.

"Є багато політичних зобов’язань партнерів, які вже були озвучені, але ще не реалізовані. В тому числі у форматі "Рамштайну" та на двосторонній основі. Доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для Patriot та інших систем. Очікую на доповідь за результатами", - додав Зеленський.