Росія планує сьогодні масовані удари по середмістю Херсона: заява ОВА

12:17 16.04.2026 Чт
Херсонців закликали не виходити на вулицю бех потреби
aimg Валерій Ульяненко
Росія планує сьогодні масовані удари по середмістю Херсона: заява ОВА

Сьогодні, 16 квітня, російські окупанти планують масовані удари по середмістю Херсона з використанням артилерії та дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Читайте також: РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу

"Отримуємо інформацію, що сьогодні, 16 квітня, росіяни планують масовані удари по середмістю Херсона з використанням безпілотників та артилерії", - зазначив він.

Прокудін закликав херсонців не виходити на вулицю без нагальної потреби та утримуватись від візитів до центральної частини міста.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, Росія за добу атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській - у всіх регіонах спостерігалися перебої з електропостачанням.

Найбільше жертв зафіксовано в Одесі, де загинули щонайменше дев’ять людей.

Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі без електрики залишились жителі Миколаєва, а також низка населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів.

Удар відбувся на тлі масштабної атаки по всій території України. Протягом доби Росія застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із них.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масштабну атаку країни-агресорки. Він наголосив, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій і Кремль робить ставку на війну.

РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу
