Росія планує сьогодні масовані удари по середмістю Херсона: заява ОВА

Сьогодні, 16 квітня, російські окупанти планують масовані удари по середмістю Херсона з використанням артилерії та дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Отримуємо інформацію, що сьогодні, 16 квітня, росіяни планують масовані удари по середмістю Херсона з використанням безпілотників та артилерії", - зазначив він.

Прокудін закликав херсонців не виходити на вулицю без нагальної потреби та утримуватись від візитів до центральної частини міста.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, Росія за добу атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській - у всіх регіонах спостерігалися перебої з електропостачанням.

Найбільше жертв зафіксовано в Одесі, де загинули щонайменше дев’ять людей.

Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі без електрики залишились жителі Миколаєва, а також низка населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів.