Росія планує сьогодні масовані удари по середмістю Херсона: заява ОВА
Сьогодні, 16 квітня, російські окупанти планують масовані удари по середмістю Херсона з використанням артилерії та дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Отримуємо інформацію, що сьогодні, 16 квітня, росіяни планують масовані удари по середмістю Херсона з використанням безпілотників та артилерії", - зазначив він.
Прокудін закликав херсонців не виходити на вулицю без нагальної потреби та утримуватись від візитів до центральної частини міста.
Нагадаємо, Росія за добу атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській - у всіх регіонах спостерігалися перебої з електропостачанням.
Найбільше жертв зафіксовано в Одесі, де загинули щонайменше дев’ять людей.
Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі без електрики залишились жителі Миколаєва, а також низка населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів.
Удар відбувся на тлі масштабної атаки по всій території України. Протягом доби Росія застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із них.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масштабну атаку країни-агресорки. Він наголосив, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій і Кремль робить ставку на війну.