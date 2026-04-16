Враг атаковал объект ДТЭК в Киеве: есть раненый и серьезные разрушения

В результате ночной массированной атаки россиян в Киеве повреждена производственная площадка ДТЭК. Есть разрушения админзданий, пострадал работник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.
"Пострадал наш коллега. Ему уже оказали всю необходимую помощь. Есть разрушения административных зданий и производственных цехов, повреждены 15 автомобилей", - говорится в заявлении.
Отмечается, что бригады ДТЭК сейчас работают на месте происшествия и ликвидируют последствия вражеского удара.
Напомним, за сутки страна-агрессор атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской.
Во всех регионах наблюдались перебои с электроснабжением. Больше всего жертв зафиксировано в Одессе, где погибли по меньшей мере девять человек.
В результате удара по энергетической инфраструктуре без электричества остались жители Николаева, а также ряд населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов.
Вражеский удар состоялся на фоне масштабной атаки по всей территории Украины. В течение суток Россия применила 703 воздушные средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из воздушных целей.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную масштабную атаку страны-агрессора. Он подчеркнул, что Россия не заслуживает любого смягчения глобальной политики и снятия санкций и Кремль делает ставку на войну.
Кроме того, в Херсонской ОГА предупредили, что сегодня россияне планируют массированные удары по центру города с использованием артиллерии и дронов.
О том, как выглядит Подольский район Киева после вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.