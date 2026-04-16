Враг атаковал объект ДТЭК в Киеве: есть раненый и серьезные разрушения

12:56 16.04.2026 Чт
2 мин
Что известно о последствиях удара россиян?
aimg Валерий Ульяненко
Враг атаковал объект ДТЭК в Киеве: есть раненый и серьезные разрушения Фото: последствия обстрела объекта ДТЭК (Getty Images)

В результате ночной массированной атаки россиян в Киеве повреждена производственная площадка ДТЭК. Есть разрушения админзданий, пострадал работник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.

Читайте также: РФ била по гостиницам, домам и детплощадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу

"Пострадал наш коллега. Ему уже оказали всю необходимую помощь. Есть разрушения административных зданий и производственных цехов, повреждены 15 автомобилей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что бригады ДТЭК сейчас работают на месте происшествия и ликвидируют последствия вражеского удара.

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, за сутки страна-агрессор атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской.

Во всех регионах наблюдались перебои с электроснабжением. Больше всего жертв зафиксировано в Одессе, где погибли по меньшей мере девять человек.

В результате удара по энергетической инфраструктуре без электричества остались жители Николаева, а также ряд населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов.

Вражеский удар состоялся на фоне масштабной атаки по всей территории Украины. В течение суток Россия применила 703 воздушные средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из воздушных целей.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную масштабную атаку страны-агрессора. Он подчеркнул, что Россия не заслуживает любого смягчения глобальной политики и снятия санкций и Кремль делает ставку на войну.

Кроме того, в Херсонской ОГА предупредили, что сегодня россияне планируют массированные удары по центру города с использованием артиллерии и дронов.

О том, как выглядит Подольский район Киева после вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
