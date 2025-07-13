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Ворог атакував FPV-дронами Чернігівщину: тяжко поранено тракториста

Неділя 13 липня 2025 11:29
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Ворог атакував FPV-дронами Чернігівщину: тяжко поранено тракториста Фото: через атаку РФ дронами тяжко поранено тракториста (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росіяни атакували Чернігівщину. У селі тяжко поранило тракториста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Упродовж минулої доби війська РФ не припиняли обстріли прикордонних територій Чернігівщини.

Під вогонь потрапили 16 населених пунктів - зафіксовано 41 обстріл і понад 60 вибухів. Ворог застосовував міномети, артилерію, ударні безпілотники та FPV-дрони.

Найсерйозніший випадок стався в одному із сіл Семенівської громади. Російський FPV-дрон влучив у трактор, який працював у полі.

47-річний водій отримав тяжкі поранення. Його госпіталізували до місцевого медзакладу, зараз він перебуває під наглядом лікарів.

У зв’язку з важким станом постраждалого, медики готують його до транспортування в Чернігівську обласну лікарню.

Обстріл Чернігівщини

Російські окупанти у п'ятницю, 3 січня, завдали потрійного удару по Чернігову. Ймовірно, ворог використав ракети "Іскандер-М".

За даними ОВА, внаслідок обстрілу було зруйновано та пошкоджено понад 10 приватних будинків.

Повідомлялося про п'ятьох постраждалих та одного загиблого внаслідок потрійного удару по Чернігову.

Крім того, 5 червня Росія атакувала Прилуки у Чернігівській області ударними дронами. За даними місцевої влади, щонайменше шість безпілотників влучили у житловий сектор.

Один з дронів влучив у будинок начальника пожежної служби у Прилуках. Внаслідок удару загинула його родина - дружина, донька-поліцейська та її однорічний син.

Також вночі під ударами були Харків, Одеська, Сумська та Херсонська області. У Харкові постраждали 19 людей, серед них четверо дітей.

Більше про наслідки масованого удару по Україні - у нашому матеріалі.

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