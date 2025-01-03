Наслідки атаки РФ на Чернігів: відомо про першу жертву

Російська армія ввечері п'ятниці, 3 грудня, завдала ракетного удару по місту Чернігів. Вже відомо про постраждалих та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса.

За його даними, ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Там вже зафіксовано значні руйнування кількох будинків.

"Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомив Чаус.

Фото: наслідки обстрілу Чернігова 3 січня (t.me/chernigivskaODA)

Оновлено о 18:20.

Керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що у результаті ракетної атаки частково зруйновані 2 житлові будинки, пошкоджено вікна 7 житлових будинків.

Попередньо 1 особа загинула, 4 особи травмовано.

Нагадаємо, деякий час тому у низці областей України оголошувалась повітряна тривога. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару.

Потім повідомлялось, що у Чернігові було чути вибухи. Тоді Брижинський повідомив, що під час обстрілу отримали руйнування 2 приватні будинки.