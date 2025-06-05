У Прилуках через атаку дрона загинула родина начальника місцевої пожежної частини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігоря Клименка.

" Загинула його родина. Дружина . Донька - патрульна поліцейська . І її однорічний син . Рятувальник цієї страшної ночі разом із пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога. Мої співчуття непоправній втраті. Вбивства та страждання цивільних – це стиль жорстокої Росії, для якої людські життя не мають жодної цінності", - написав голова МВС.

За словами Клименка, під час обстрілу дрон влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.

Обстріли України з боку Росії

Росія систематично обстрілює територію України, при цьому основними цілями часто стають саме цивільні об’єкти - житлові будинки, лікарні, школи, об’єкти енергетики та транспорту. Ворог застосовує широкий арсенал засобів ураження: від ракет різного типу - крилатих, балістичних і зенітних, - до дронів-камікадзе, керованих авіабомб (КАБів) і артилерії.

Особливо інтенсивними є нічні атаки дронами Shahed, які запускають майже щодня з різних напрямків. У ніч на 4 червня терористи застосували 95 ударних безпілотників типу Shahed.

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