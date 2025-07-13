Враг атаковал FPV-дронами Черниговщину: тяжело ранен тракторист

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

В связи с тяжелым состоянием пострадавшего, медики готовят его к транспортировке в Черниговскую областную больницу.

47-летний водитель получил тяжелые ранения. Его госпитализировали в местное медучреждение, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Самый серьезный случай произошел в одном из сел Семеновской громады. Российский FPV-дрон попал в трактор, который работал в поле.

Под огонь попали 16 населенных пунктов - зафиксирован 41 обстрел и более 60 взрывов. Враг применял минометы, артиллерию, ударные беспилотники и FPV-дроны.

На протяжении прошлых суток войска РФ не прекращали обстрелы пограничных территорий Черниговщины.

Обстрел Черниговщины

Российские оккупанты в пятницу, 3 января, нанесли тройной удар по Чернигову. Вероятно, враг использовал ракеты "Искандер-М".

По данным ОВА, в результате обстрела было разрушено и повреждено более 10 частных домов.

Сообщалось о пяти пострадавших и одном погибшем в результате тройного удара по Чернигову.

Кроме того, 5 июня Россия атаковала Прилуки в Черниговской области ударными дронами. По данным местных властей, по меньшей мере шесть беспилотников попали в жилой сектор.

Один из дронов попал в дом начальника пожарной службы в Прилуках. В результате удара погибла его семья - жена, дочь-полицейская и ее годовалый сын.

Также ночью под ударами были Харьков, Одесская, Сумская и Херсонская области. В Харькове пострадали 19 человек, среди них четверо детей.

Больше о последствиях массированного удара по Украине - в нашем материале.

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