Пошкоджено будинки, поранені - госпіталізовані: в ОВА підсумували наслідки удару по Чернігову

Російська армія вдень п'ятниці, 3 січня, завдала потрійного ракетного удару по Чернігову. В результаті цього пошкоджено десяток будинків, є поранені та одна жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

За його даними, внаслідок ракетної атаки було поранено 5 людей, вони перебувають в лікарні. Наразі їх стан оцінюється як задовільний. Також відомо про одного загиблого.

В результаті російського удару було зруйновано та пошкоджено понад 10 приватних будинків.

На місці події працюють всі необхідні служби. Однак для недопущення аварії внаслідок витоку газу та травмування людей струмом подача електричного струму та газу в районах руйнувань припинено.

Фото: наслідки удару РФ по Чернігову 3 січня (facebook.com/policechernigivshchini)

"Після проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків ракетного удару пошкоджені будинки будуть оглянуті комісією для долучення постраждалих до програми "єВідновлення", - повідомив Брижинський.

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус уточнив, що під час удару загинув 72-річний чоловік. Також повністю було зруйновано два житлових приватних будинки.

За попередніми даними, ворог запустив 3 балістичні ракети "Іскандер-М".

"Зранку, коли буде світла пора там обов'язково будуть працювати піротехніки, тому що кілька ракет були з касетною частиною, відповідно можуть ще лишатися небезпечні нерозірвані елементи", - розповів Чаус.

Атака РФ по Чернігову 3 січня

Сьогодні в Україні декілька разів оголошувалась повітряна тривога. Останнього разу Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару. Після чого у Чернігові було чути вибухи. Тоді Брижинський повідомив, що під час обстрілу отримали руйнування 2 приватні будинки.