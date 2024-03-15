UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ворог атакує Київську область безпілотниками, працює ППО

Фото: ворог атакує Київську область безпілотниками, працює ППО (колаж РБК-Україна)
Автор: Ксенія Вертебна

У Київській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони у ніч проти 15 березня через чергову атаку російських окупантів із застосуванням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Сигнал про повітряну тривогу в Київській області пролунав близько 01:00

Військові закликали не нехтувати правилами безпеки, залишатися в укриттях, не фотографувати та не знімати роботу захисників.

О 01:30 у КОВА повідомили, що на території Київської області зафіксовано рух ворожих безпілотників (БпЛА). Наразі в регіоні працють сили протиповітряної оборони України.

Близько 01:59 у Києві було оголошено повітряну тривогу.

Фото: мапа повітряних тривог в Україні станом на 02:00, 15 березня (t.me alarmukraine)

"Повітряна тривога у Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Близько 02:22 у Суспільному повідомили, що в Києві було чути звуки вибухів. У КМВА уточнили, що сили ППО працюють на околицях столиці.

Нагадаємо, надвечір 14 березня у Вінницькій області дрон влучив у будинок. В результаті атаки було поранено трьох людей, згодом повідомлялось про одного загиблого. На місці працюють відповідні служби та триває розбір завалів.

Крім того, ввечері 14 березня росіяни вдарили по Середино-Буді в Сумській області. Так, близько 10:00 з територіх РФ було обстріляно місто Середина-Буда в Шосткинському районі. Внаслідок нападу 44-річний чоловік та 43-річна жінка отримали легкі поранення. Після надання медичної допомоги чоловік вирушив на допомогу своїм сусідам, які усували наслідки обстрілу.

В цей час ворог знову атакував місто, використовуючи FPV-дрони. Постраждалий і двоє його сусідів, одному з яких 43, а іншому 64 роки, отримали осколкові поранення. Було пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 1 автомобіль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
обстріл КиєваВійська РФВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів