У Вінницькій області дрон влучив в будинок: є поранені

Надвечір 14 березня російський дрон влучив у будинок у Вінницькій області. В результаті атаки було поранено трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Вінницької ОДА Сергія Борзова.

"У Вінницькій області є влучання БпЛА у житловий будинок. Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби", - повідомив Борзов.

Глава адміністрації закликав людей перебувати у безпечних місцях до відбою, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Атака на Україну

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що російські окупанти сьогодні, 14 березня, надвечір знову почали атакувати Україну дронами-камікадзе "Шахед". Їх вже помітили у низці регіонів.

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