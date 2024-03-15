Враг атакует Киевскую область беспилотниками, работает ПВО

Сигнал о воздушной тревоге в Киевской области раздался около 01:00 .

Военные призвали не пренебрегать правилами безопасности, оставаться в укрытиях, не фотографировать и не снимать работу защитников.

В 01:30 в КОВА сообщили, что на территории Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников (БПЛА). В настоящее время в регионе работают силы противовоздушной обороны Украины.

Около 01:59 в Киеве была объявлена воздушная тревога .

Фото: карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:00, 15 марта (t.me alarmukraine)

"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА", - сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

Около 02:22 в Общественном сообщили, что в Киеве слышны звуки взрывов. В КМВА уточнили, что силы ПВО работают в окрестностях столицы.