ua en ru
Пт, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО

Київ, П'ятниця 15 березня 2024 02:04
UA EN RU
У Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО Фото: у Києві оголошено повітряну тривогу, місто під атакою "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА.

У місті вже прогриміли вибухи. Дрони заходять на місто з півночі через Вишгород.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав Попко.

Станом на 2:16 повітряна тривога оголошена в Київській та Чернігівській областях.

У Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО

Атака "Шахедів"

Близько півночі 15 березня росіяни запустили ударні дрони типу "Шахед" з території Бєлгородської області.

Безпілотники рухалися через Сумську, Чернігівську та північ Київської області, де по них працювали сили ППО.

У четвер, 14 березня, російські загарбники вкотре атакували південні та центральні області ударними безпілотниками типу "Шахед".

Під час атаки один з дронів влучив у житловий будинок. Загинула одна, поранено четверо людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США