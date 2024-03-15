У Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА.

У місті вже прогриміли вибухи. Дрони заходять на місто з півночі через Вишгород.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав Попко.

Станом на 2:16 повітряна тривога оголошена в Київській та Чернігівській областях.

Атака "Шахедів"

Близько півночі 15 березня росіяни запустили ударні дрони типу "Шахед" з території Бєлгородської області.

Безпілотники рухалися через Сумську, Чернігівську та північ Київської області, де по них працювали сили ППО.

У четвер, 14 березня, російські загарбники вкотре атакували південні та центральні області ударними безпілотниками типу "Шахед".

Під час атаки один з дронів влучив у житловий будинок. Загинула одна, поранено четверо людей.

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