У Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА.
У місті вже прогриміли вибухи. Дрони заходять на місто з півночі через Вишгород.
"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав Попко.
Станом на 2:16 повітряна тривога оголошена в Київській та Чернігівській областях.
Атака "Шахедів"
Близько півночі 15 березня росіяни запустили ударні дрони типу "Шахед" з території Бєлгородської області.
Безпілотники рухалися через Сумську, Чернігівську та північ Київської області, де по них працювали сили ППО.
У четвер, 14 березня, російські загарбники вкотре атакували південні та центральні області ударними безпілотниками типу "Шахед".
Під час атаки один з дронів влучив у житловий будинок. Загинула одна, поранено четверо людей.
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