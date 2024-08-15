Ворог активізувався під Кринками, українські бійці переміщуються через пожежі, - ОСУВ "Таврія"
Російські окупанти активізувалися у Херсонській області на лівому березі Дніпра. Українським військовим доводиться переміщатися через пожежі, спричинені обстрілами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі національного телемарафону.
Як зазначив Лиховій, протягом минулої доби на плацдармі на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, де українські підрозділи перемістилися на нові позиції, було відбито одразу сім атак.
"При цьому, якщо ворог в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження, особливо з артилерії калібру 152 міліметри, а також скидає із БпЛА боєприпаси із запалювальними речовинами, як вчора в районі цих позицій, північніше Кринок, там виникають пожежі й дуже складно утримати ці позиції", – сказав Лиховій, зазначивши необхідність українських захисників переміщатись в таких умовах.
Водночас речник додав, що загалом ворог не змінював своєї тактики, до того ж ознак формування ударних сил для російського наступу виявлено не було.
Ситуація у Херсонській області
Нагадаємо, за даними карт ISW 12 і 13 серпня на східному (лівому) березі Херсонської області тривали позиційні бойові дії, в тому числі на островах у дельті Дніпра.
Через бойові дії, що проходять на Херсонському напрямку, сам регіон регулярно обстрілюють російські окупанти, знищуючи багато об'єктів цивільної та критичної інфраструктури та вбиваючи мирне місцеве населення.
Так, вчора, 14 серпня, російські терористи скинули вибухівку з дрона на команду місцевої пожежної охорони у селі Станіслав Херсонської області.
Крім того, окупанти вбили двох волонтерів, які роздавали місцевим людям воду.
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