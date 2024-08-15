Ворог активізувався під Кринками, українські бійці переміщуються через пожежі, - ОСУВ "Таврія"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі національного телемарафону.

Як зазначив Лиховій, протягом минулої доби на плацдармі на лівому березі Дніпра в Херсонській області, північніше села Кринки, де українські підрозділи перемістилися на нові позиції, було відбито одразу сім атак.

"При цьому, якщо ворог в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження, особливо з артилерії калібру 152 міліметри, а також скидає із БпЛА боєприпаси із запалювальними речовинами, як вчора в районі цих позицій, північніше Кринок, там виникають пожежі й дуже складно утримати ці позиції", – сказав Лиховій, зазначивши необхідність українських захисників переміщатись в таких умовах.

Водночас речник додав, що загалом ворог не змінював своєї тактики, до того ж ознак формування ударних сил для російського наступу виявлено не було.