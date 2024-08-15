Росіяни просунулися у Харківській області та на Покровському напрямку: карти ISW

Російські війська незначно просунулися біля Глибоко і Лук’янців на півночі Харківської області, а також біля Новоселівки Першої та Желанного на південному сході від Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW ).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 серпня, показують, що війська РФ просунулися біля східного берега Трав’янського водосховища на захід від Глибокого (на північ від Харкова). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 серпня, показують, що російські війська також просунулися на південь вздовж вітрозахисної смуги в полі на південний схід від Лук’янців (на південний схід від Глибокого).

Операція №2 - Луганська область

14 серпня тривали позиційні бої вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Український Генштаб повідомив, що російські війська атакували:

на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки, Берестового, Новоосинового, Кругляківки;

на північний захід від Кремінної біля Макіївки, Невського, Тернів;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область

14 серпня російські війська продовжили наступальні дії під Сіверськом, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська наступали:

на північний схід від Сіверська біля Білогорівки;

на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська біля Спірного та Виїмки.

Російські війська продовжували штурмові дії: під Часовим Яром; на північ від Часового Яру біля Білої Гори; на схід від Часового Яру біля Іванівського; і на південний схід від Часового Яру біля Андріївки, але підтверджених змін фронту не було.

Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Торецька; на схід від Торецька біля Північного; на південний схід від Торецька біля Залізного; на південь від Торецька біля Ню-Йорка; і на південний захід від Торецька біля Сухої Балки , але не зробили підтвердженого наступу.

Російські війська нещодавно підтвердили просування на Покровському напрямку під час триваючих боїв.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 і 14 серпня, показують, що російські війська просунулися в полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід Желанного (обидва на південний схід від Покровська) відповідно.

Російські війська також продовжували наземні атаки:

на північний схід від Покровська поблизу Малинівки;

на схід від Покровська біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Єлизаветівки;

на південний схід від Покровська біля Калинового, Водяного, Скучного, Карлівки, Птичного.

Російські війська продовжували наземні атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Водяного та Вугледара, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Російські та українські джерела не повідомляли про продовження позиційних боїв у районі кордону Донецької і Запорізької областей.

"Південна вісь"

14 серпня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Роботиного, на північ від Роботиного біля Новоданилівки та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки.