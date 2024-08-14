Херсон та околиці під обстрілами з самого ранку: відомо про постраждалих

З самого ранку Росія тероризує обстрілами мешканців Херсона та області. За допомогою звернулися вже сім громадян через отримані поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

О 5:00 російські окупанти атакували Кіндійку. Двоє людей постраждали, а удари припали по житлових будинках. Було госпіталізовано 49-річну жінку та 58-річного чоловіка з контузіями, вибуховими травмами та уламковими пораненнями.

Через пів години у Кіндійці ворог атакував із дрона 40-річну жінку. Вона отримала вибухову травму та уламкове поранення спини.

Близько 6:00 під обстріл у Херсоні потрапили троє людей, які перебували в будинку: 39-річна жінка, її 15-річна дочка, а також 41-річний чоловік.

Повідомляється, що мати та дитину госпіталізували з вибуховими травмами, контузіями, у жінки також було поранено спину. Чоловіку медики надали допомогу на місці.

Також до лікарні звернувся 59-річний мешканець Антонівки. Він через російську атаку отримав уламкове поранення передпліччя та гомілки.