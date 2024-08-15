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Роздавали людям воду. У Херсоні внаслідок російської атаки загинули двоє волонтерів

Херсон, Четвер 15 серпня 2024 12:22
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Роздавали людям воду. У Херсоні внаслідок російської атаки загинули двоє волонтерів Два волонтери загинули внаслідок російської атаки дронами (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Внаслідок обстрілу Херсону 14 серпня загинули двоє волонтерів благодійного фонду "Маві Хіляль Україна".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію керівника міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram.

Що відомо про загибель волонтерів

"Одразу на двох друзів збідніла Херсонська громада. Вночі у лікарні помер ще один із поранених учора у Дніпровському районі чоловіків - Владислав Завтур. Йому був 61 рік", - написав Мрочко.

14 серпня волонтери розливали безкоштовну воду херсонцям, у цей момент росіяни атакували людей з дрона. Водій Андрій Студинський загинув на місці. Владислав Завтур помер у лікарні через кілька годин.

Відомо, що ці чоловіки протягом тривалого часу возили з Миколаєва до Херсона безплатні хліб і питну воду. Також розпочали програму із забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу.

"Ворог робить усе, щоб гуманітарна ситуація в нашій громаді тільки погіршувалась і нам відмовились допомагати через постійну небезпеку. Але р*шисти вчергове прорахувались. Ми дякуємо усім, хто ризикуючи власним життя, продовжує підтримувати незламних херсонців", - додав чиновник.

Роздавали людям воду. У Херсоні внаслідок російської атаки загинули двоє волонтерівВладислав Завтур і Андрій Студинський (фото: t.me/roman_mrochko)

Додамо також, що внаслідок обстрілу Херсона 14 серпня постраждала 39-річна жінка, її 15-річна дочка, а також 41-річний чоловік. Мати та дитину госпіталізували, чоловіку медики надали допомогу на місці. Зазначимо, що у цей день росіяни обстріляли й інші населені пункти у Херсонській області.

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Херсон Волонтери Загинув
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