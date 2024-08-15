ua en ru
Чт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Враг активизировался под Крынками, украинские бойцы перемещаются из-за пожаров, - ОСУВ "Таврия"

Херсонская область , Четверг 15 августа 2024 13:20
UA EN RU
Враг активизировался под Крынками, украинские бойцы перемещаются из-за пожаров, - ОСУВ "Таврия" Фото: ситуация на Хероснском направлении (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские оккупанты активизировались в Херсонской области на левом берегу Днепра. Украинским военным приходится перемещаться из-за пожаров, вызванных обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире национального телемарафона.

Как отметил Лиховой, за прошедшие сутки на плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области, севернее села Крынки, где украинские подразделения переместились на новые позиции, было отбито сразу семь атак.

"При этом, если враг в такую погоду, как сейчас, наносит артиллерийское поражение, особенно с артиллерии калибра 152 миллиметра, а также сбрасывает с БпЛА боеприпасы с зажигательными веществами, как вчера в районе этих позиций, севернее Кринок, там возникают пожары и очень сложно" удержать эти позиции", – сказал Лиховой, отметив необходимость украинских защитников перемещаться в таких условиях.

В то же время представитель добавил, что в целом враг не менял своей тактики, к тому же признаков формирования ударных сил для российского наступления обнаружено не было.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, по данным карт ISW 12 и 13 августа на восточном (левом) берегу Херсонской области продолжались позиционные боевые действия, в том числе на островах в дельте Днепра.

Из-за боевых действий, проходящих на Херсонском направлении, сам регион регулярно обстреливают российские оккупанты, уничтожая многие объекты гражданской и критической инфраструктуры и убивая мирное местное население.

Так, вчера, 14 августа, российские террористы сбросили взрывчатку с дрона на команду местной пожарной охраны в селе Станислав Херсонской области.

Кроме того, кафиры убили двух волонтеров, которые раздавали местным людям воду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
DAILY
Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций