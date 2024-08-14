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Росіяни атакували рятувальників у Херсонській області

Херсонська область , Середа 14 серпня 2024 19:16
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Росіяни атакували рятувальників у Херсонській області Фото: росіяни атакували рятувальників у Херсонській області (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи у середу, 14 серпня, скинули вибухівку з дрона на команду місцевої пожежної охорони у селі Станіслав Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомили у МВС, під час ліквідації наслідків попередніх ударів росіян у Станіславі, окупанти атакували з безпілотника працівників місцевої пожежної охорони.

Внаслідок атаки четверо людей отримали акубаротравми, їх оглянули медики. Від госпіталізації постраждалі відмовилися. Також було пошкоджено пожежний автомобіль.

Фото: росіяни атакували рятувальників у Херсонській області (t.me/mvs_ukraine)

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, з самого ранку Росія тероризує обстрілами мешканців Херсона та області.Внаслідок атак є постраждалі.

10 серпня російські війська впродовж дня обстрілювали Херсон та атакували його дронами. В результаті обстрілів поранення отримали 10 людей.

Окрім того, 12 серпня РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще 17 отримали поранення, зокрема двоє дітей.

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