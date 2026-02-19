Ворог активізувався на Лиманському та прикордонних напрямках: де найскладніша ситуація

Російські війська частково активізувалися у Хаківській області та в прикордонних районах Сумщини. Найнапруженішою залишається ситуація на Лиманському напрямку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.
Читайте також: ЗСУ контратакують на півдні: Сирський нагадав командирам головний пріоритет
"Частково фіксується (активізація росіян на Харківщині - ред.). В першу чергу, якщо брати Лиманський напрямок, який для них є достатньо важливим, там постійно дуже жваві спроби прорватися безпосередньо в напрямку самого Лимана", - розповів Трегубов.
За його словами, також спостерігається активізація у прикордонні - як на Харківщині, так і на Сумщині.
Зокрема, росіяни знову починають спроби інфільтрації (засилання малих груп піхоти у тил або на позиції ЗСУ - ред.) по лінії Грабовське, Попівка, Покрівка.
"Це два населених пункти на північ від Грабовського, куди вони теж зараз намагаються лізти. Так само на Харківщині вздовж кордону з Україною є постійні спроби атак з боку того ж самого Дегтярного", - додав речник.
Окрім цього, росіяни пожвавилися на Великобурлуцькому напрямку.
"Доволі активно діють і на Вовчанському напрямку в тому числі, але там це не стільки нарощування, скільки збереження інтенсивності", - розповів Трегубов.
Водночас на Куп’янському напрямку, за його словами, ситуація для російських військ менш сприятлива.
Нагадаємо, у січні ми повідомляли, що росіяни підтягують резерви на сході, через що ЗСУ роблять ставку на дрони та роботизовану логістику.
Раніше головнокомандувач ЗСУ анонсував перехід України до наступальних операцій, оскільки, за його словами, суто в обороні перемогу здобути неможливо.
Також нещодавно повідомлялося, що Росія наростила сили на Покровському напрямку і направила туди 150 тисяч "воїнів СВО".
За словами військових, ворог там вдається до "єдиної робочої тактики". Ще стало відомо про посилення штурмів у Мирнограді.