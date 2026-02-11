"Їх тут 150 тисяч": РФ направила до Покровська значні сили, ворог вдається до хитрої тактики
РФ наростила сили на Покровському напрямку і направила туди 150 тисяч "воїнів СВО" - ворог там вдається до "єдиної робочої тактики". Ще відомо про посиення штурмів у Мирнограді.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в телеетері заявив начальник відділення комунікацій 79 ОДШБр Роман Писаренко.
Писаренко зазначив, що зараз активні бої точаться за північну частину Покровська - саме там ворог значно наростив використання малих штурмових груп, що є робочою тактикою росіян, оскільки всі інші спроби пздійснити прорив зазнають невдач.
"Так, для ворога ця тактика виснажлива, він несе дуже великі втрати, але по-іншому вони просуватися не можуть... велика техніка виявляється і вона знищується на підступах. Ми там знищували вже і далекобійні гармати ствольної артилерії - це Д-20, Д-30, РСЗВ знищували, БМ-21 "Град". Тобто саме тактика малих піхотних штурмових груп, вона дійсно зараз працює", - сказав начальник відділу комунікацій 79 ОДШБр.
Він наголосив, що хоча тактика малих штурмових груп росіян і дуже повільна та виснажлива, хоча ворог і несе значні втрати, вдаючись до неї, численність окупантів на Покровському напрямку зараз дійсно вагома.
"Як я вже говорив раніше, їх тут 150 тисяч", - заявив Роман Писаренко.
Ситуація на Покровському напрямку
Як повідомлялось напередодні, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили масштабну спробу прориву мобільних груп ворога. Запеклі бої тривали упродовж двох діб, ворога було розгромлено.
Ще РБК-Україна писало, що окупанти здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку. Українські захисники зірвали наступ та знищили частину бронетехніки і живої сили противника, хоча бої на ділянці тривали.
Зазначимо, ще минулого місяця головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що РФ стягує резерви до Покровська, а ворог шукає прорив малими групами.