"Їх тут 150 тисяч": РФ направила до Покровська значні сили, ворог вдається до хитрої тактики

РФ наростила сили на Покровському напрямку і направила туди 150 тисяч "воїнів СВО" - ворог там вдається до "єдиної робочої тактики". Ще відомо про посиення штурмів у Мирнограді.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в телеетері заявив начальник відділення комунікацій 79 ОДШБр Роман Писаренко.

Писаренко зазначив, що зараз активні бої точаться за північну частину Покровська - саме там ворог значно наростив використання малих штурмових груп, що є робочою тактикою росіян, оскільки всі інші спроби пздійснити прорив зазнають невдач.

"Так, для ворога ця тактика виснажлива, він несе дуже великі втрати, але по-іншому вони просуватися не можуть... велика техніка виявляється і вона знищується на підступах. Ми там знищували вже і далекобійні гармати ствольної артилерії - це Д-20, Д-30, РСЗВ знищували, БМ-21 "Град". Тобто саме тактика малих піхотних штурмових груп, вона дійсно зараз працює", - сказав начальник відділу комунікацій 79 ОДШБр.

Він наголосив, що хоча тактика малих штурмових груп росіян і дуже повільна та виснажлива, хоча ворог і несе значні втрати, вдаючись до неї, численність окупантів на Покровському напрямку зараз дійсно вагома.

"Як я вже говорив раніше, їх тут 150 тисяч", - заявив Роман Писаренко.

