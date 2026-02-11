ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Їх тут 150 тисяч": РФ направила до Покровська значні сили, ворог вдається до хитрої тактики

Україна, Середа 11 лютого 2026 01:50
UA EN RU
"Їх тут 150 тисяч": РФ направила до Покровська значні сили, ворог вдається до хитрої тактики Ілюстративне фото: окупанти намагаються прорватись до Покровська (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

РФ наростила сили на Покровському напрямку і направила туди 150 тисяч "воїнів СВО" - ворог там вдається до "єдиної робочої тактики". Ще відомо про посиення штурмів у Мирнограді.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в телеетері заявив начальник відділення комунікацій 79 ОДШБр Роман Писаренко.

Читайте також: Росіяни заявили про "захоплення" Глушківки на Харківщині: що відбувається насправді

Писаренко зазначив, що зараз активні бої точаться за північну частину Покровська - саме там ворог значно наростив використання малих штурмових груп, що є робочою тактикою росіян, оскільки всі інші спроби пздійснити прорив зазнають невдач.

"Так, для ворога ця тактика виснажлива, він несе дуже великі втрати, але по-іншому вони просуватися не можуть... велика техніка виявляється і вона знищується на підступах. Ми там знищували вже і далекобійні гармати ствольної артилерії - це Д-20, Д-30, РСЗВ знищували, БМ-21 "Град". Тобто саме тактика малих піхотних штурмових груп, вона дійсно зараз працює", - сказав начальник відділу комунікацій 79 ОДШБр.

Він наголосив, що хоча тактика малих штурмових груп росіян і дуже повільна та виснажлива, хоча ворог і несе значні втрати, вдаючись до неї, численність окупантів на Покровському напрямку зараз дійсно вагома.

"Як я вже говорив раніше, їх тут 150 тисяч", - заявив Роман Писаренко.

Ситуація на Покровському напрямку

Як повідомлялось напередодні, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили масштабну спробу прориву мобільних груп ворога. Запеклі бої тривали упродовж двох діб, ворога було розгромлено.

Ще РБК-Україна писало, що окупанти здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку. Українські захисники зірвали наступ та знищили частину бронетехніки і живої сили противника, хоча бої на ділянці тривали.

Зазначимо, ще минулого місяця головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що РФ стягує резерви до Покровська, а ворог шукає прорив малими групами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Покровськ Війна в Україні
Новини
Кінець ери "Шахедів"? Україна створила лазер проти дронів
Кінець ери "Шахедів"? Україна створила лазер проти дронів
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ