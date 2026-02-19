Враг активизировался на Лиманском и приграничных направлениях: где самая сложная ситуация

Российские войска частично активизировались в Хаковской области и в приграничных районах Сумщины. Самой напряженной остается ситуация на Лиманском направлении.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.
"Частично фиксируется (активизация россиян на Харьковщине - ред.). В первую очередь, если брать Лиманское направление, которое для них является достаточно важным, там постоянно очень оживленные попытки прорваться непосредственно в направлении самого Лимана", - рассказал Трегубов.
По его словам, также наблюдается активизация в приграничье - как на Харьковщине, так и на Сумщине.
В частности, россияне снова начинают засылать малые группы пехоты в тыл или на позиции украинских войск по линии Грабовское, Поповка, Покровка.
"Это два населенных пункта к северу от Грабовского, куда они тоже сейчас пытаются лезть. Так же на Харьковщине вдоль границы с Украиной есть постоянные попытки атак со стороны того же Дегтярного", - добавил спикер.
Кроме этого, россияне оживились на Великобурлукском направлении.
"Довольно активно действуют и на Волчанском направлении в том числе, но там это не столько наращивание, сколько сохранение интенсивности", - рассказал Трегубов.
В то же время на Купянском направлении, по его словам, ситуация для российских войск менее благоприятная.
Напомним, в январе мы сообщали, что россияне подтягивают резервы на востоке, из-за чего ВСУ делают ставку на дроны и роботизированную логистику.
Ранее главнокомандующий ВСУ анонсировал переход Украины к наступательным операциям, поскольку, по его словам, сугубо в обороне победу одержать невозможно.
Также недавно сообщалось, что Россия нарастила силы на Покровском направлениии направила туда 150 тысяч "воинов СВО".
По словам военных, враг там прибегает к "единой рабочей тактике". Еще стало известно об усилении штурмов в Мирнограде.