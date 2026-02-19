Враг активизировался на Лиманском и приграничных направлениях: где самая сложная ситуация

"Частично фиксируется (активизация россиян на Харьковщине - ред.). В первую очередь, если брать Лиманское направление, которое для них является достаточно важным, там постоянно очень оживленные попытки прорваться непосредственно в направлении самого Лимана", - рассказал Трегубов.

По его словам, также наблюдается активизация в приграничье - как на Харьковщине, так и на Сумщине.

В частности, россияне снова начинают засылать малые группы пехоты в тыл или на позиции украинских войск по линии Грабовское, Поповка, Покровка.

"Это два населенных пункта к северу от Грабовского, куда они тоже сейчас пытаются лезть. Так же на Харьковщине вдоль границы с Украиной есть постоянные попытки атак со стороны того же Дегтярного", - добавил спикер.

Кроме этого, россияне оживились на Великобурлукском направлении.

"Довольно активно действуют и на Волчанском направлении в том числе, но там это не столько наращивание, сколько сохранение интенсивности", - рассказал Трегубов.

В то же время на Купянском направлении, по его словам, ситуация для российских войск менее благоприятная.