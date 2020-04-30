Вопрос пенсий жителям Донбасса должен решаться в правовом поле Украины, - Кулеба

Вопрос выплаты пенсии жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должен решаться в правовом поле Украины. Об этом по итогам видеоконференции в нормандском формате заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кулебы, во время видеоконференции министры иностранных дел стран "нормандской четверки" поднимали вопросы социально-экономического характера, среди которых пенсии на Донбассе.

"Мы обсудили вопросы социально-экономического характера, в том числе, каким образом люди на оккупированной территории будут получать пенсии. Я сообщил о мерах, которые приняло правительство, чтобы люди имели доступ к пенсиям. И мы в очередной раз отметили, что все эти вопросы должны решаться в соответствии с минскими соглашениями и исключительно в правовом поле Украины", - заявил глава украинского МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада планирует наладить выплату пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса через посредника. Для этого необходимо было принять законопроект № 2083-Д, который предусматривает выплату пенсий через посредника, имеющего справку от нотариуса.

Также РБК-Украина писало, что законопроект № 2083-Д о выплате пенсий жителям ОРДЛО через посредника был отправлен на доработку. Решение поддержали 314 народных депутатов.