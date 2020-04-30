Кулеба: Украина готова говорить с украинцами на оккупированном Донбассе 

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По словам главы МИД, часть разговора между министрами была посвящена попыткам Сергея Лаврова завести ситуацию в прямой диалог между Киевом и ОРДЛО

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированном Донбассе. Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга по итогах разговора министров "нормандской четверки", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, часть разговора между министрами была посвящена попыткам главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова завести ситуацию в прямой диалог между Киевом и ОРДЛО.

"Определенная часть разговора была посвящена попыткам российского коллеги завести ситуацию в прямой диалог между Киевом и так называемыми Донецком и Луганском. Я хочу публично подчеркнуть, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях. Более того, мы стремимся к этому. Но мы не должно говорить с теми незаконными формированиями, которые должным образом не уполномочены представлять интересы украинцев на оккупированных территориях и переселенцев", - отметил министр.

Напомним, 30 апреля состоялась видеоконференция в нормандском формате министров Украины, Германии, Франции и Российской Федерации.

Ранее Российская Федерация обвинила Украину в срыве нормандского саммита в апреле. Сергей Лавров отметил, что ни о какой саммит нормандского формата пока речи быть не может.

Кроме того, на видеоконференции Трехсторонней контактной группы обсудили реализацию договоренностей "нормандской четверки". Украинская сторона настаивает на выполнении всех пунктов и называет это условием следующего саммита в Берлине на уровне глав государств.