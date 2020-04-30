ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кулеба: Украина готова говорить с украинцами на оккупированном Донбассе 

Новости » Политика     30.04.2020 - 16:35
Кулеба: Украина готова говорить с украинцами на оккупированном Донбассе 
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По словам главы МИД, часть разговора между министрами была посвящена попыткам Сергея Лаврова завести ситуацию в прямой диалог между Киевом и ОРДЛО

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированном Донбассе. Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга по итогах разговора министров "нормандской четверки", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, часть разговора между министрами была посвящена попыткам главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова завести ситуацию в прямой диалог между Киевом и ОРДЛО.

"Определенная часть разговора была посвящена попыткам российского коллеги завести ситуацию в прямой диалог между Киевом и так называемыми Донецком и Луганском. Я хочу публично подчеркнуть, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях. Более того, мы стремимся к этому. Но мы не должно говорить с теми незаконными формированиями, которые должным образом не уполномочены представлять интересы украинцев на оккупированных территориях и переселенцев", - отметил министр.

Напомним, 30 апреля состоялась видеоконференция в нормандском формате министров Украины, Германии, Франции и Российской Федерации.

Ранее Российская Федерация обвинила Украину в срыве нормандского саммита в апреле. Сергей Лавров отметил, что ни о какой саммит нормандского формата пока речи быть не может.

Кроме того, на видеоконференции Трехсторонней контактной группы обсудили реализацию договоренностей "нормандской четверки". Украинская сторона настаивает на выполнении всех пунктов и называет это условием следующего саммита в Берлине на уровне глав государств.

Итоговое заявление глав МИД нормандского формата опубликует Германия Разведение сил на Донбассе до сих пор не согласовано, - МИД России
Новости Украины ДонбассДмитрий КулебаНормандский формат
News
On Top