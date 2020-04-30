Питання пенсій жителям Донбасу має вирішуватися у правовому полі України, - Кулеба

Питання виплати пенсії жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей повинне вирішуватися у правовому полі України. Про це за підсумками відеоконференції у нормандському форматі заявил міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кулеби, під час відеоконференції міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" підіймали питання соціально-економічного характеру, серед яких пенсії на Донбасі.

"Ми обговорили питання соціально-економічного характеру, в тому числі, яким чином люди на окупованій території будуть отримувати пенсії. Я повідомив про заходи, які ухвалив уряд, щоб люди мали доступ до пенсій. І ми вкотре відзначили, що всі ці питання повинні вирішуватися відповідно до мінських угод та виключно в правовому полі України", - заявив глава українського МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада планує налагодити виплату пенсій мешканцям окупованих територій Донбасу через посередника. Для цього необхідно було ухвалити законопроект № 2083-Д, який передбачає виплату пенсій через посередника, який має довідку від нотаріуса.

Також РБК-Україна писало, що законопроект № 2083-Д про виплату пенсій жителям ОРДЛО через посередника було відправлено на доопрацювання. Рішення підтримали 314 народних депутатів.