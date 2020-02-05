ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде назвали условие выплаты пенсий в ОРДЛО через посредника

Новости » Политика     05.02.2020 - 13:02
В Раде назвали условие выплаты пенсий в ОРДЛО через посредника
Иллюстративное фото (УНИАН)

Пенсии сможет получить посредник при наличии заверенного нотариусом документа

Выплата пенсий жителям оккупированного Донбасса через посредника станет возможной благодаря новому закону, который разрешает посреднику получать выплаты при наличии документа, заверенного нотариусом. Об этом заявила глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в случае принятия законопроекта № 2083-Д посредники смогут получать пенсии со справкой от нотариуса.

"Не смогут посредники получать пенсию, пока это не будет заверено нотариусом на нашей подконтрольной территории. А все действия нотариуса, которые происходят на той территории, не принимаются нашей стороной. Поэтому все происходящее (снятие выплат с пенсионных карточек посредниками, - ред.) происходит с нарушением действующего законодательства", - заявила Третьякова.

Она также отметила, что механизма выплат украинских пенсий на оккупированном Донбассе нет.

"Поэтому человек должен приезжать к нам и верифицироваться… Отсюда и возникают все технические особенности, которые есть в законопроекте 2083-Д", - добавила Третьякова.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью РБК-Украина заявил, что с осторожностью относится к упрощению процедуры выплаты пенсий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Боевики на Донбассе двенадцать раз нарушили режим "тишины"
Новости Украины ДонбасспенсииОРДЛО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь