Рада отправила на доработку закон о праве на пенсию для жителей ОРДЛО

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин ранее предупредил о значительных расходах на реализацию закона

Верховная рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей ОРДЛО "О внесении изменений в некоторые законы Украины о реализации права на пенсию" №2083-д, передает корреспондент РБК-Украина.

За такое решение проголосовали 314 парламентариев. При этом принятие документа за основу поддержали лишь 184 нардепа.

Указанным проектом закона предлагалось:

упростить процедуры доказательства права на выплату пенсий и ее размера путем отмены обязательности предоставления бумажных документов в отношении лиц, имеющих право на пенсии и которые вынуждены были оставить или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

отменить для указанной категории лиц ограничения по возможности получить не выплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками;

учесть возможность докупки страхового стажа без применения санкций удвоения суммы единого взноса;

урегулировать особый режим и порядок получения пенсий для пенсионеров, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, представитель Кабинета министров в Верховной раде Елена Шуляк заявила, что принятие законопроектов о праве на пенсию для жителей ОРДЛО №2083-д и о внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" №2343 приведет к значительным расходам, не предусмотренным в бюджете-2020.

По ее словам, речь идет об увеличении расходов на 148 миллиардов гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября в парламенте зарегистрировали закон о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Проект предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев.

Стоит отметить, парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов дорабатывал законопроект №2083-д о выплате пенсий жителям ОРДЛО. Глава комитета отметила, что в доработке нуждается сам механизм получения этих пенсий.