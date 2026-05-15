ВООЗ завершила евакуацію з круїзного лайнера MV Hondus після спалаху хантавірусу

Завершення евакуації із судна MV Hondus

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 120 пасажирів круїзного лайнера вже доправлено до своїх країн або вони перебувають під карантинним наглядом дорогою додому. Евакуаційні заходи було проведено після виявлення випадків зараження на борту судна.

Ситуація на борту і стан екіпажу

Як повідомив Тедрос Аданом Гебреісус, капітан судна Ян Добрововський та екіпаж із 26 осіб залишаються на борту MV Hondus.

Очікується, що лайнер прибуде до Нідерландів у понеділок. Водночас на сьогодні на судні не зафіксовано пасажирів із симптомами захворювання.

Статистика виявлених випадків

За даними ВООЗ, зафіксовано 10 випадків захворювання, включно з трьома летальними випадками. Вісім випадків підтверджено лабораторно як інфекцію вірусом Андес, ще два залишаються ймовірними. З 2 травня нових смертей не зареєстровано.

Оцінка ризиків поширення

Глава ВООЗ зазначив, що через тривалий інкубаційний період, який може сягати шести тижнів, найближчим часом можлива реєстрація нових випадків серед евакуйованих пасажирів. Однак це не свідчить про розширення спалаху, а пов'язано з триваючим спостереженням і тестуванням.

Позиція ВООЗ щодо загрози

Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що ризик глобального поширення хантавірусу у зв'язку з інцидентом на MV Hondus залишається низьким. Ситуація перебуває під контролем, а заходи реагування вважаються ефективними.