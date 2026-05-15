ВООЗ завершила евакуацію з круїзного лайнера MV Hondus після спалаху хантавірусу

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що операцію з евакуації пасажирів круїзного судна MV Hondus, на борту якого стався спалах хантавірусної інфекції, успішно завершено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Суспільне".
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 120 пасажирів круїзного лайнера вже доправлено до своїх країн або вони перебувають під карантинним наглядом дорогою додому. Евакуаційні заходи було проведено після виявлення випадків зараження на борту судна.
Як повідомив Тедрос Аданом Гебреісус, капітан судна Ян Добрововський та екіпаж із 26 осіб залишаються на борту MV Hondus.
Очікується, що лайнер прибуде до Нідерландів у понеділок. Водночас на сьогодні на судні не зафіксовано пасажирів із симптомами захворювання.
За даними ВООЗ, зафіксовано 10 випадків захворювання, включно з трьома летальними випадками. Вісім випадків підтверджено лабораторно як інфекцію вірусом Андес, ще два залишаються ймовірними. З 2 травня нових смертей не зареєстровано.
Глава ВООЗ зазначив, що через тривалий інкубаційний період, який може сягати шести тижнів, найближчим часом можлива реєстрація нових випадків серед евакуйованих пасажирів. Однак це не свідчить про розширення спалаху, а пов'язано з триваючим спостереженням і тестуванням.
Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що ризик глобального поширення хантавірусу у зв'язку з інцидентом на MV Hondus залишається низьким. Ситуація перебуває під контролем, а заходи реагування вважаються ефективними.
Нагадуємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко висловився з приводу ситуації з хантавірусом і українцями, які входили до складу екіпажу круїзного лайнера. Він прокоментував питання, пов'язані зі станом і безпекою громадян України, які перебували на борту судна.
Зазначимо, що серотип хантавірусу Andes virus, про спалахи якого раніше повідомляли міжнародні організації, в Україні не виявляють, і він не має умов для формування природного вогнища на території країни.