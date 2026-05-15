Война в Украине

ВОЗ завершила эвакуацию с круизного лайнера MV Hondus после вспышки хантавируса

18:45 15.05.2026 Пт
2 мин
На борту было выявлено 10 случаев заболевания, из которых три завершились летально
aimg Анастасия Никончук
Фото: хантавирус (GettyImages)

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что операция по эвакуации пассажиров круизного судна MV Hondus, на борту которого произошла вспышка хантавирусной инфекции, успешно завершена.

Завершение эвакуации с судна MV Hondus

По информации Всемирной организации здравоохранения, более 120 пассажиров круизного лайнера уже доставлены в свои страны либо находятся под карантинным наблюдением по пути домой. Эвакуационные мероприятия были проведены после выявления случаев заражения на борту судна.

Ситуация на борту и состояние экипажа

Как сообщил Тедрос Аданом Гебреисус, капитан судна Ян Добрововский и экипаж из 26 человек остаются на борту MV Hondus.

Ожидается, что лайнер прибудет в Нидерланды в понедельник. При этом на сегодняшний день на судне не зафиксировано пассажиров с симптомами заболевания.

Статистика выявленных случаев

По данным ВОЗ, зафиксировано 10 случаев заболевания, включая три летальных исхода. Восемь случаев подтверждены лабораторно как инфекция вирусом Андес, еще два остаются вероятными. С 2 мая новых смертей не зарегистрировано.

Оценка рисков распространения

Глава ВОЗ отметил, что из-за длительного инкубационного периода, который может достигать шести недель, в ближайшее время возможна регистрация новых случаев среди эвакуированных пассажиров. Однако это не свидетельствует о расширении вспышки, а связано с продолжающимся наблюдением и тестированием.

Позиция ВОЗ по угрозе

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что риск глобального распространения хантавируса в связи с инцидентом на MV Hondus остается низким. Ситуация находится под контролем, а меры реагирования считаются эффективными.

Напоминаем, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко высказался по поводу ситуации с хантавирусом и украинцами, входившими в состав экипажа круизного лайнера. Он прокомментировал вопросы, связанные с состоянием и безопасностью граждан Украины, находившихся на борту судна.

Отметим, что серотип хантавируса Andes virus, о вспышках которого ранее сообщали международные организации, в Украине не выявляется и не имеет условий для формирования природного очага на территории страны.

