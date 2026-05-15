ВОЗ завершила эвакуацию с круизного лайнера MV Hondus после вспышки хантавируса

Завершение эвакуации с судна MV Hondus

По информации Всемирной организации здравоохранения, более 120 пассажиров круизного лайнера уже доставлены в свои страны либо находятся под карантинным наблюдением по пути домой. Эвакуационные мероприятия были проведены после выявления случаев заражения на борту судна.

Ситуация на борту и состояние экипажа

Как сообщил Тедрос Аданом Гебреисус, капитан судна Ян Добрововский и экипаж из 26 человек остаются на борту MV Hondus.

Ожидается, что лайнер прибудет в Нидерланды в понедельник. При этом на сегодняшний день на судне не зафиксировано пассажиров с симптомами заболевания.

Статистика выявленных случаев

По данным ВОЗ, зафиксировано 10 случаев заболевания, включая три летальных исхода. Восемь случаев подтверждены лабораторно как инфекция вирусом Андес, еще два остаются вероятными. С 2 мая новых смертей не зарегистрировано.

Оценка рисков распространения

Глава ВОЗ отметил, что из-за длительного инкубационного периода, который может достигать шести недель, в ближайшее время возможна регистрация новых случаев среди эвакуированных пассажиров. Однако это не свидетельствует о расширении вспышки, а связано с продолжающимся наблюдением и тестированием.

Позиция ВОЗ по угрозе

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что риск глобального распространения хантавируса в связи с инцидентом на MV Hondus остается низким. Ситуация находится под контролем, а меры реагирования считаются эффективными.