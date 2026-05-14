Хантавірус з лайнера не загрожує Україні: у ЦГЗ назвали причини та розвінчали фейки

Серотип хантавірусу Andes virus, через який міжнародні організації повідомляли про спалахи захворювання, в Україні не циркулює і не може сформувати тут природний осередок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я України .

Головне: Відсутність циркуляції: Серотип хантавірусу Andes virus не поширений в Україні та не може сформувати тут природний осередок через відсутність специфічного носія.

Природний резервуар: Єдиним носієм вірусу є довгохвостий карликовий рисовий хом'як, який мешкає виключно у Південній Америці.

Ризики передачі: Передача Andes virus від людини до людини є вкрай рідкісним явищем і можлива лише за умови тривалого тісного контакту.

Результати перевірок: Серед громадян України на борту судна "MV Hondius" не виявлено жодного випадку інфікування.

Ситуація в Україні: В країні циркулюють інші серотипи (Puumala та Dobrava), що спричиняють геморагічну гарячку з нирковим синдромом.

Офіційна позиція: Міжнародні організації оцінюють ризик для населення Європи як низький, а українців закликають не довіряти чуткам про "нові пандемії".

Способи зараження: Інфікування хантавірусами зазвичай відбувається через вдихання пилу з виділеннями гризунів або контакт із забрудненими поверхнями.

Чому Andes virus не загрожує Україні

У ЦГЗ пояснили, що Andes virus відсутній в Україні через відсутність його природного резервуара. Єдиним підтвердженим носієм вірусу є довгохвостий карликовий рисовий хом'як, який мешкає виключно у Південній Америці.

Фахівці наголосили, що без такого резервуара стійка циркуляція вірусу в Україні або інших країнах Європи неможлива.

Також у Центрі громадського здоров'я зазначили, що передача Andes virus від людини до людини є рідкісним явищем. Документально підтверджені лише окремі випадки інфікування під час тривалого тісного контакту.

Крім того, серед громадян України, які перебували на борту судна "MV Hondius", не зафіксували жодного підтвердженого випадку зараження.

Чому вірус привернув увагу

Ситуація навколо Andes virus викликала значний резонанс через тяжкий перебіг захворювання, летальні випадки та підтверджену можливість обмеженої передачі між людьми.

Втім міжнародні організації охорони здоров'я оцінюють ризик для населення Європи як низький.

Які хантавіруси є в Україні

У ЦГЗ нагадали, що хантавіруси - це група вірусів, природними носіями яких є гризуни.

Людина може інфікуватися:

під час вдихання пилу, забрудненого виділеннями гризунів;

через контакт із зараженими поверхнями;

рідше - через укуси гризунів.

В Україні та інших країнах Європи циркулюють переважно серотипи Puumala та Dobrava, які викликають геморагічну гарячку з нирковим синдромом.

Водночас Andes virus здатен спричиняти хантавірусний легеневий синдром, який характерний переважно для країн Північної та Південної Америки та може швидко прогресувати.



Як захиститися від хантавірусу в Україні? (інфографіка: ЦГЗ)

У ЦГЗ закликали не довіряти чуткам

У Центрі громадського здоров'я наголосили, що під час спалахів інфекційних хвороб часто поширюються фейки про "нові пандемії" чи "смертельні віруси".

Українців закликали отримувати інформацію лише з офіційних та наукових джерел.