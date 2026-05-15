ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ВООЗ завершила евакуацію з круїзного лайнера MV Hondus після спалаху хантавірусу

18:45 15.05.2026 Пт
2 хв
На борту було виявлено 10 випадків захворювання, з яких три завершилися летально
aimg Анастасія Никончук
ВООЗ завершила евакуацію з круїзного лайнера MV Hondus після спалаху хантавірусу Фото: хантавірус (GettyImages)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що операцію з евакуації пасажирів круїзного судна MV Hondus, на борту якого стався спалах хантавірусної інфекції, успішно завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Суспільне".

Читайте також: Глава ВООЗ закликав країни світу готуватися до нових випадків хантавірусу

Завершення евакуації із судна MV Hondus

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 120 пасажирів круїзного лайнера вже доправлено до своїх країн або вони перебувають під карантинним наглядом дорогою додому. Евакуаційні заходи було проведено після виявлення випадків зараження на борту судна.

Ситуація на борту і стан екіпажу

Як повідомив Тедрос Аданом Гебреісус, капітан судна Ян Добрововський та екіпаж із 26 осіб залишаються на борту MV Hondus.

Очікується, що лайнер прибуде до Нідерландів у понеділок. Водночас на сьогодні на судні не зафіксовано пасажирів із симптомами захворювання.

Статистика виявлених випадків

За даними ВООЗ, зафіксовано 10 випадків захворювання, включно з трьома летальними випадками. Вісім випадків підтверджено лабораторно як інфекцію вірусом Андес, ще два залишаються ймовірними. З 2 травня нових смертей не зареєстровано.

Оцінка ризиків поширення

Глава ВООЗ зазначив, що через тривалий інкубаційний період, який може сягати шести тижнів, найближчим часом можлива реєстрація нових випадків серед евакуйованих пасажирів. Однак це не свідчить про розширення спалаху, а пов'язано з триваючим спостереженням і тестуванням.

Позиція ВООЗ щодо загрози

Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що ризик глобального поширення хантавірусу у зв'язку з інцидентом на MV Hondus залишається низьким. Ситуація перебуває під контролем, а заходи реагування вважаються ефективними.

Нагадуємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко висловився з приводу ситуації з хантавірусом і українцями, які входили до складу екіпажу круїзного лайнера. Він прокоментував питання, пов'язані зі станом і безпекою громадян України, які перебували на борту судна.

Зазначимо, що серотип хантавірусу Andes virus, про спалахи якого раніше повідомляли міжнародні організації, в Україні не виявляють, і він не має умов для формування природного вогнища на території країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Хантавірус ВОЗ
Новини
Зеленський анонсував нові "далекобійні санкції" проти Росії
Зеленський анонсував нові "далекобійні санкції" проти Росії
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату