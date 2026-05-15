ВОЗ завершила эвакуацию с круизного лайнера MV Hondus после вспышки хантавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что операция по эвакуации пассажиров круизного судна MV Hondus, на борту которого произошла вспышка хантавирусной инфекции, успешно завершена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Суспільне".
Завершение эвакуации с судна MV Hondus
По информации Всемирной организации здравоохранения, более 120 пассажиров круизного лайнера уже доставлены в свои страны либо находятся под карантинным наблюдением по пути домой. Эвакуационные мероприятия были проведены после выявления случаев заражения на борту судна.
Ситуация на борту и состояние экипажа
Как сообщил Тедрос Аданом Гебреисус, капитан судна Ян Добрововский и экипаж из 26 человек остаются на борту MV Hondus.
Ожидается, что лайнер прибудет в Нидерланды в понедельник. При этом на сегодняшний день на судне не зафиксировано пассажиров с симптомами заболевания.
Статистика выявленных случаев
По данным ВОЗ, зафиксировано 10 случаев заболевания, включая три летальных исхода. Восемь случаев подтверждены лабораторно как инфекция вирусом Андес, еще два остаются вероятными. С 2 мая новых смертей не зарегистрировано.
Оценка рисков распространения
Глава ВОЗ отметил, что из-за длительного инкубационного периода, который может достигать шести недель, в ближайшее время возможна регистрация новых случаев среди эвакуированных пассажиров. Однако это не свидетельствует о расширении вспышки, а связано с продолжающимся наблюдением и тестированием.
Позиция ВОЗ по угрозе
Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что риск глобального распространения хантавируса в связи с инцидентом на MV Hondus остается низким. Ситуация находится под контролем, а меры реагирования считаются эффективными.
Напоминаем, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко высказался по поводу ситуации с хантавирусом и украинцами, входившими в состав экипажа круизного лайнера. Он прокомментировал вопросы, связанные с состоянием и безопасностью граждан Украины, находившихся на борту судна.
Отметим, что серотип хантавируса Andes virus, о вспышках которого ранее сообщали международные организации, в Украине не выявляется и не имеет условий для формирования природного очага на территории страны.