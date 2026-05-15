ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ВОЗ завершила эвакуацию с круизного лайнера MV Hondus после вспышки хантавируса

18:45 15.05.2026 Пт
2 мин
На борту было выявлено 10 случаев заболевания, из которых три завершились летально
aimg Анастасия Никончук
ВОЗ завершила эвакуацию с круизного лайнера MV Hondus после вспышки хантавируса Фото: хантавирус (GettyImages)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что операция по эвакуации пассажиров круизного судна MV Hondus, на борту которого произошла вспышка хантавирусной инфекции, успешно завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Суспільне".

Читайте также: Глава ВОЗ призвал страны мира готовиться к новым случаям хантавируса

Завершение эвакуации с судна MV Hondus

По информации Всемирной организации здравоохранения, более 120 пассажиров круизного лайнера уже доставлены в свои страны либо находятся под карантинным наблюдением по пути домой. Эвакуационные мероприятия были проведены после выявления случаев заражения на борту судна.

Ситуация на борту и состояние экипажа

Как сообщил Тедрос Аданом Гебреисус, капитан судна Ян Добрововский и экипаж из 26 человек остаются на борту MV Hondus.

Ожидается, что лайнер прибудет в Нидерланды в понедельник. При этом на сегодняшний день на судне не зафиксировано пассажиров с симптомами заболевания.

Статистика выявленных случаев

По данным ВОЗ, зафиксировано 10 случаев заболевания, включая три летальных исхода. Восемь случаев подтверждены лабораторно как инфекция вирусом Андес, еще два остаются вероятными. С 2 мая новых смертей не зарегистрировано.

Оценка рисков распространения

Глава ВОЗ отметил, что из-за длительного инкубационного периода, который может достигать шести недель, в ближайшее время возможна регистрация новых случаев среди эвакуированных пассажиров. Однако это не свидетельствует о расширении вспышки, а связано с продолжающимся наблюдением и тестированием.

Позиция ВОЗ по угрозе

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что риск глобального распространения хантавируса в связи с инцидентом на MV Hondus остается низким. Ситуация находится под контролем, а меры реагирования считаются эффективными.

Напоминаем, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко высказался по поводу ситуации с хантавирусом и украинцами, входившими в состав экипажа круизного лайнера. Он прокомментировал вопросы, связанные с состоянием и безопасностью граждан Украины, находившихся на борту судна.

Отметим, что серотип хантавируса Andes virus, о вспышках которого ранее сообщали международные организации, в Украине не выявляется и не имеет условий для формирования природного очага на территории страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Хантавирус ВООЗ
Новости
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата