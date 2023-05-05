Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1

Данія спільно з Німеччиною передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Вони будуть готові до використання у червні.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2 Nyheder.

Глава Міноборони Данії 5 травня прибув до Німеччини з робочим візитом. Разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом він перевірив, як проходяться навчання ЗСУ на танках.

" Те, що ми постачаємо 80 танків Leopard 1 - це дуже значна кількість", - сказав міністр.

За його словами, танки Leopard 1 будуть готові до введення в експлуатацію в Україні вже 1 червня. Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця.

Міністр оборони Данії зазначив, що вказані танки Leopard 1 були виведені з експлуатації у 2005 році. Вони перебували на зберіганні.

"Вони (танки, - ред.) мають дуже гарну здатність до стрільби та хорошу можливість орієнтуватися на місцевості", - додав Поульсен.

Нагадаємо, 2 травня Данія виділила Україні свій найбільший пакет допомоги.

Також прем'єр Данії нещодавно заявив, що його країна передала українським військовим багато артилерії, яка вже прямує до України.

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