Україна повернула тіла ще 80 загиблих військових
До України сьогодні, 5 травня, вдалося повернути тіла полеглих захисників. Мова йде про 80 військовослужбовців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.
"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - зазначає пресслужба.
Передача тіл загиблих воїнів здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.
Як відзначають в Мінреінтеграції:
- гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247;
- повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26;
- у вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого разу, 14 квітня, Україна повернула тіла 82 захисників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.