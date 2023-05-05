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Україна повернула тіла ще 80 загиблих військових

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П'ятниця 05 травня 2023 11:57
Україна повернула тіла ще 80 загиблих військових Фото: Україна повернула тіла ще 80 загиблих військових (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До України сьогодні, 5 травня, вдалося повернути тіла полеглих захисників. Мова йде про 80 військовослужбовців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - зазначає пресслужба.

Передача тіл загиблих воїнів здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

Як відзначають в Мінреінтеграції:

  • гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247;
  • повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26;
  • у вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого разу, 14 квітня, Україна повернула тіла 82 захисників.

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