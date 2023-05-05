Пригожин істерить про вихід ПВК з Бахмута: що кажуть у Буданова та у ЗСУ

Слова засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про так званий "вихід" з Бахмута лунають на фоні того, що він не може захопити місто. Ця заява була зроблена не через "снарядний голод", а через намір зняти з себе відповідальність за невдачі.

Детальніше про те, як реагують в ГУР МО та ЗСУ на заяви Пригожина - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Що кажуть в розвідці

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк в коментарі виданню заявив, що Пригожин не збирається виводити своїх найманців з Бахмута.

"Пригожин не буде виводити "вагнерівців" з Бахмута. Ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку - захопити Бахмут до 9 травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова", - пояснив Черняк.

За його словами, ГУР не фіксує жодних відводів військ зараз у районі Бахмута.

При цьому Черняк звернув увагу, що у "вагнерівців", звичайно, є зараз певні проблеми з забезпеченням боєприпасами.

"Але скільки б їм не давали - їм не буде достатньо. Тобто чим більше їм дають - тим більше їм потрібно і тим більше їм хочеться отримувати", - зазначив представник ГУР.

Реакція ЗСУ

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в коментарі виданню звернув увагу, що така заява Пригожина ніяким чином не пов'язана з так званим "снарядним голодом" у "вагнерівців". Причина тут в іншому.

"Понад місяць тому ми робили припущення, що якщо у "Вагнера" збережеться така динаміка втрат: 100 людей вбитими і більше за добу і не відновиться джерело поповнення, яке вони брали з російських в'язниць, то в найближчому майбутньому вони будуть знищені. Так і виходить, тому це ніякий не "снарядний голод" про який Пригожин говорить. Оскільки лише за цю добу 520 разів в Бахмуті й околицях було завдано удари по нас артилерію різних типів", - пояснив Череватий.

Він наголосив, що такій заяві ворога сприяють героїзм і подвиг наших воїнів, які знищують "Вагнера" і добивають його.

"Це досягнення наших Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ, ССО, загалом всіх Сил оборони, які виконували і виконують свої обов'язки на Бахмутському напрямку. Саме те, що вони знищували величезну кількість ворога щодоби, в першу чергу там найбільше - це підрозділів "Вагнера" - оце першопричина всіх цих заяв", - акцентував Череватий.

За його словами, Пригожин вже місяць намагається привернути увагу такими "фріковськими заявами", оскільки розуміє, що не зможе якось надалі виправдовувати невдачі й неможливість досягнення взяти на себе військове зобов'язання.

Що сказав Пригожин

Нагадаємо, сьогодні засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його підрозділи нібито "виходитимуть" з Бахмута. Причиною тому він назвав снарядний голод.

Пригожин "анонсував", що його ПВК 10 травня 2023 року нібито залишить позиції у місті та віддасть їх підрозділам Міноборони РФ.

Крім того, перед цією заявою засновник групи "Вагнера" опублікував відео на тлі вбитих в Україні "вагнерівців". Він звернувся до міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника російського Генштабу Валерія Герасимова із закликом виділити боєприпаси. Оскільки нібито через "снарядний голод" його окупанти масово гинуть.

Втрати "вагнерівців" колосальні

Варто наголосити, що найманці Пригожина наразі є основною силою окупантів, які намагаються захопити Бахмут. І вони зазнають колосальних втрат, намагаючись взяти місто.

За інформацією Білого дому, в Україні загинуло вже понад 30 тисяч солдатів ПВК "Вагнера" і вони продовжують зазнавати великих втрат.

Як повідомляли аналітики ISW, українські бійці настільки виснажили сили "Вагнера", що російське військове командування змушене було перекинути до Бахмута частини ПДВ РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.