"Они тебя хоронят - а ты поднимаешь трофеи над головой": Яремчук ответил хейтерам "золотым дублем" в Греции

Роман Яремчук триумфально завершил сезон в составе греческого "Олимпиакоса". К "золоту" чемпионата страны он добавил победу в Кубке. Украинец забил в финале и провел свой самый результативный сезон за последние четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста .

Победный гол в финале

Финальный матч Кубка Греции против "ОФИ Крит" Яремчук начал на скамейке запасных. Уже на 9-й минуте "Олимпиакос" открыл счет: отличился марокканский бомбардир Аюб Эль-Кааби.

Яремчук вышел на поле на 71-й минуте и уже через три минуты получил желтую карточку. А в компенсированное время, на 90+3-й минуте, украинец реализовал передачу Эль-Кааби и установил окончательный счет финала - 2:0.

GOAL! Яремчук забивает наш 2-й и все кончено! Олимпиакос выиграл дубль!!! #OlympiacosFC pic.twitter.com/1Nfj5QNPjp - The Red Sea Podcast (@RedSeaPodcast) 17 мая 2025 г .

Реакция в соцсети

Яремчук эмоционально отреагировал на успех в финале и на удачный сезон в Греции в целом эмоциональным сообщением в соцсети Instagram.

"Они тебя хоронят - а ты поднимаешь трофеи над головой. Сколько раз пытались списать? Сколько раз ждали, что ты сломаешься, сдуешься, исчезнешь? Но ты не просто встаешь. Ты берешь свое. С гордо поднятой головой. С руками, в которых сила. В которых история каждой боли, каждого падения и каждой победы. Пусть говорят. Пусть пробуют еще. У тебя на это только одна реакция: трофеи над головой", - так футболист ответил хейтерам.

Голевой удар в финале Кубка (instagram.com/r.yaremchuk)

Яремчук в сезоне-2024/25

Украинский форвард провел за "Олимпиакос" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. По четыре гола он забил в чемпионате и Кубке Греции, еще два - в матчах Лиги Европы.

Яремчук стал вторым лучшим бомбардиром клуба, уступив лишь Эль-Кааби, который отличился 27 раз.

Этот сезон стал для Романа самым результативным за последние четыре года. Последний раз он имел двузначное количество голов еще в сезоне-2020/21, когда забил 23 мяча за бельгийский "Гент".

Перед победой в Кубке "Олимпиакос" досрочно стал чемпионом Греции. Таким образом, команда сделала "золотой дубль". Клуб из Пирея стал чемпионом в 48-й раз в истории, а Кубок выиграл - в 29-й раз. Оба показателя - рекордные для Греции.